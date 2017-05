La futbolista no podrá acercarse a menos de 100 metros de Dalma y Gianinna.

"No me arrepiento porque es un audio que yo mandé", dijo Rocío Oliva al salir de la Fiscalía y aseguró que no sabe cómo se viralizaron los audios y que eran Dalma y Gianinna las que estaban enojadas con ella y con Maradona.