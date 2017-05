Este martes se filtró el audio que envió Oliva a Diego Maradona y en él se la escucha amenazando a sus dos hijas y en especial a Gianinna. Según informaron en Los ángeles de la mañana, éste fue el motivo culmine por el que Maradona decidió separarse.

"Sé a dónde va a bailar tu hija Gianinna. Voy a ir a bailar todos los fines de semana hasta que me la encuentre y cuando me la encuentre, te la cago a trompadas, a ella, a las hijas... Vos sabes que somos muchas. Ahora me vas a conocer y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie", se la escucha decir a Oliva, muy enojada.

