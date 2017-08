Ángel de Brito mostró la imagen y relató que luego de pasar la noche en el boliche Olivia, Hoppe, la azafata y una amiga de ella partieron juntos para comer algo en una casa de hamburguesas. La joven está de novia con un empresario.

Lo niega

Con la imagen viralizada en las redes y la noticia explotando en los medios, la modelo habló con la prensa y negó el vínculo. “No, muy lejos de ser su novia. Lo conozco, pero lejísimos de eso. Nos conocemos por gente en común, ni siquiera somos amigos. No nos hemos encontrado, no charlamos, nada de eso. No compartimos trabajo nunca, sí me llegó la propuesta para ser bailarina, pero no acepté”, aseguró Fernández, y añadió: “A mi novio no le llegó nada de esto. No sé por qué surgen estos rumores, a la gente le gusta hablar”, completó la morocha.

Desde Twitter, Nancy Pazos disparó: “‘Con Hoppe ni siquiera somos amigos”, dice Sofía, que se fue con él a comer una hamburguesa’”. En tanto, el mismo Marcelo Tinelli mandó al frente a su productor tratándolo de remisero en la emisión del lunes del “Bailando”.

Además de Laurita Fernández, Hoppe salió con Barbi Reali, Macarena Rinaldi y Rocío Robles, aunque no oficialmente.