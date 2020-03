Inauguraron la escuela en 2019 y ya quedó chica

Mientras deciden dónde reubicar a los que no pudieron entrar, siguen llegando familias en busca de un banco.

La escuela no tuvo clasesni el lunes ni ayer por el paro de ATEN. Para hoy no está claro si podrán iniciar porque los padresconvocaron a una sentada en reclamo por las carencias edilicias (ver aparte).

Además de las aulas que no alcanzan, a la escuela le faltan juegos, árboles que den sombra, libros de estudio y el comedor, que se creó por decreto a pedido de los vecinos y nunca funcionó.

Para colmo, tampoco tienen directora ni secretaria, porque quienes habían asumido renunciaron a sus cargos.

Hoy, los docentes se las arreglan como pueden para dar respuesta a la demanda, con la vicedirectora Haydeé Soto a cargo.

Ella contó que arrancaron en 2019 con 270 alumnos, para fin de año eran 328 y esta semana abrieron con 360.

“Hay muchos que quedaron sin banco, unos 23, y sigue apareciendo gente nueva a preguntar”, comentó.

Como no tienen espacio, los dos terceros se fusionaron este año en un solo cuarto grado, que quedó con 33 alumnos hacinados en un aula. Además, dos salas del colegio están prestadas para el jardín de infantes del barrio, que se empezó a construir al lado y todavía no está listo. Hasta que el nivel inicial se pueda mudar a su propio edificio, la primaria se quedó sin biblioteca y sin sala de computación.

Soto aclaró que la intensa demanda no tiene relación con las tomas de Casimiro Gómez, Ruca Antú o El Trébol. “Todos los inscriptos son de la Colonia Rural; tenemos algunos que vienen de otras escuelas más alejadas a las que iban y también los que llegan de otras provincias y de Paraguay”, detalló.

Indicó que es difícil calcular cuántas aulas extra necesitan porque tuvieron un aumento “de casi 40 niños de un año a otro y muchos pertenecen al nivel inicial”.

Agregó que la situación se vuelve alarmante a medida que siguen apareciendo aspirantes. “Nos preocupa la cantidad de familias que llegan a vivir y están buscando vacantes en nuestra escuela porque, desde el año pasado, ya nos quedó chica para la Colonia”, sostuvo.

Padres harán una sentada para impedir las clases

Un grupo de padres de la primaria 366 de Colonia Nueva Esperanza impedirá hoy el inicio de clases con una sentada, en reclamo por la falta de aulas y recursos.

Lo resolvieron ayer, en una asamblea. Exigen hablar con la ministra de Educación, Cristina Storioni.

“Se va a hacer una sentada con no inicio de clases a partir de las 8 y no vamos a levantar hasta que venga la ministra en persona, porque ella fue quien entregó esta escuela el año pasado y se acercó para otros eventos, pero ahora no viene”, informó Natalia Mora, una de las mamás.

Recordó que, en julio de 2019, poco tiempo después de inaugurar la escuela, los padres tomaron el edificio y hasta cortaron la Autovía Norte porque faltaban terminaciones y algunos servicios, como transporte y comedor.

En ese momento, el conflicto se resolvió con un acta que firmó Storioni, en el que se comprometía a solucionar cada reclamo en lo que quedaba del año.

Mora indicó que, al volver de las vacaciones, siguen arrastrando los problemas del año pasado. “Encima se sumó que nos quedó chica la escuela, con más de 20 niños en lista de espera y un aula de cuarto grado saturada con 33 niños”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que tampoco mandaron las partidas de refrigerio para los niños, no hay novedades para abrir el comedor, ni se pusieron los guardias de seguridad y las rejas que habían solicitado. “Los nenes no tienen ni una hamaca ni un tobogán en el patio”, añadió.

Otra de las exigencias de los padres es que se ponga fecha a la terminación del jardín de infantes, lo que permitiría descomprimir la falta de aulas en la primaria.

