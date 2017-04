Martín Benítez (26m PT) abrió la cuenta para el “Rojo”, Facundo Sánchez (44m PT) y Matías Aguirregaray (1m ST) dieron vuelta el marcador para el visitante, y Ezequiel Barco, de penal, puso la igualdad definitiva a los 10m del complemento.

Con la igualdad, Independiente (siete fechas sin perder con tres triunfos. todos de visitante, y cuatro empates consecutivos en Avellaneda) llegó a los 35 puntos y ocupa el noveno puesto con un partido menos (ante Defensa y Justicia).

Estudiantes también extendió a siete la racha sin caídas, pero desperdició la chance de alcanzar a Newell's en la segunda posición del campeonato: suma 40 y está tercero (lidera Boca Juniors con 45 y los rosarinos tienen 42).

Estudiantes tuvo el gol al minuto de juego, cuando el uruguayo Martín Campagna despejó un cabezazo de Lucas Rodríguez, y la jugada sería anticipo de lo que vendría: el “Pincha” dominó la pelota y fue superior a Independiente.

Con dinámica, posesión e inteligencia, los platenses ahogaron al local y le impidieron desarrollar su juego habitual de verticalidad y búsqueda de espacios. Pero la falta de contundencia les impidió abrir el marcador a los de Nelson Vivas y, en una réplica, Independiente se puso en ventaja sin merecerlo.

A los 26m Rigoni sacó un centro desde la derecha, Gigliotti no pudo definir y Martín Benítez, con gran destreza, puso el 1 a 0 con una media chilena.

Independiente tuvo luego posibilidades de aumentar la diferencia (Baliño le anuló un gol a Gigliotti por una falta sobre Schunke) y parecía tener asegurada la ventaja en el primer tiempo cuando lo empató el visitante, a los 44m, cuando Sánchez empujó al gol tras un tiro de Lucas Viatri que rebotó en el palo.

El “Pincha” sorprendió al minuto del complemento y dio vuelta el marcador con un muy buen gol de Matías Aguirregaray, que controló un centro y definió de zurda, solo. Pero Independiente mostró carácter, reaccionó rápido y puso otra vez la igualdad en la chapa, con un gol de penal de Ezequiel Barco tras una mano de Ascacíbar en el área a los 10m.

De allí hasta el final el partido fue entretenido, por momentos vibrante. La ocasión más clara fue para Independiente, a los 19m, cuando Domínguez definió por encima de Andújar, la pelota dio en el travesaño y Gigliotti no pudo aprovechar el rebote. Pero no pudo el local festejar los tres puntos en Avellaneda y no pudo el visitante aumentar la cosecha en su pelea por la corona. El empate fue justo.

En la próxima jornada, la 23ra, Independiente visitará a Newell's Old Boys en Rosario y Estudiantes recibirá en La Plata al líder del certamen, Boca Juniors.