Indignación con Martín Souto por avalar aberrante posteo antisemita de Pauls

A continuación, el actor de Gasoleros citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que determina la libertad de expresión: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Finalmente, durante este sábado compartió una historia con un repudiable mensaje antisemita. En esta oportunidad, eligió una frase del pensador francés Voltaire: “Para saber quién reina sobre ti, simplemente descubre a quién no puedes criticar”, acompañada por una ilustración en la que se ve cómo una mano grande, poderosa y con un anillo reluciente, oprime a un grupo de personas indefensas y sometidas al poder de su fuerza. En la manga que cubre el brazo opresor, se divisa la Estrella de David, uno de los símbolos más representativos del judaísmo.

“Así es amigo”, publicó Souto pero rápidamente borró la publicación. Sin embargo, el periodista Dani Lerer hizo las capturas, las compartió en su cuenta de Twitter y derivó en una catarata de mensajes en repudio.

Las voces llegaron a oídos de Pauls, que escribió un texto a modo de descargo: “Después de una serie de posteos censurados en donde hablaba en contra del sistema quise subir algo hablando de la censura y por apresurado no hice la obvia lectura que lamentablemente han hecho algunas personas. Me salió pésimo el mensaje que quise transmitir”, admitió el músico.

“Como familiar de judíos que escaparon del holocausto, nada más lejos de mi persona que faltarle el respeto a nadie menos aún desde el racismo. Lamento profundamente mi torpeza y si alguien se sintió insultado o atacado por ese mensaje. La verdad es que estoy muy angustiado, lo siento mucho de corazón”, cerró Pauls.

Souto volvió a compartir la historia de su amigo, esta vez a modo de desargo: “Suscribo las palabras de Nico. Quienes nos conocen saben que jamás lastimaríamos el sentimiento de dolor de nadie”, escribió el hombre de TyC Sports.

En marzo pasado, Pauls reconoció que había optado por no vacunar a sus hijos Olivia y León: “Es un tema que prefiero no hablarlo. Es tan inmenso el negocio que hay que prefiero obviar el tema. Pero la primera lectura que hago es que lo instalan como que es algo que hay que hacer”, señaló el ex Gasoleros.

Tiempo atrás, su hermano Gastón había causado revuelo al sorprender con algunos comentarios antiterraplanismo. “Me planteo el terraplanismo y pongo el ejemplo de Galileo Galilei, que siempre se oponía a lo instalado, y dije: ¿si es al revés?”, señaló el ex Montaña Rusa en el documental Pitágoras.

Luego explicó que aquella duda lo llevó a estudiar ambas teorías enfrentadas: la esférica y la terraplanista. “Me fui hasta los griegos –advirtió–, había quienes decían que todo giraba alrededor del Sol o de la Tierra y me parece súper interesante más allá de cuál es la verdad. Que todavía no la sabemos. Yo no lo vi: no salí de la Tierra para ver que es redonda. Tampoco salí y me encontré con una pared de hielo. Y lo que sé es que esto me alimentó la duda. Y es bienvenida en mi vida, necesito dudar”, añadió.