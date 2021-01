Indignación nacional: una nena de 10 años fue detenida ¡por no usar barbijo!

En los últimos meses del 2020, Santiago del Estero se convirtió en noticia nacional, luego de que le negaran el ingreso a la provincia a Abigail, una nena de tan sólo 12 años, quien venía de realizarse un tratamiento por el cáncer que padece. Ahora, ese distrito está otra vez en boca de todos, por la detención de una niña de 10 años, por no usar barbijo en la vía pública.

“10 años tiene mi niña, traumada de por vida, firmando su libertad. Ni los oficiales que se encontraban ahí podían creer lo que hacía el jefe, nadie sabía cómo proceder, nos quería hacer firmar mentiras que él mismo inventaba y con amenazas quiso detener a mi esposo”, escribió Evangelina Luque, mamá de la nena, en un posteo en las redes sociales.

Más tarde, con el asesoramiento de la abogada loretana y concejal de Juntos por el Cambio, Belén Pinto, la familia radicó una denuncia contra el jefe Argañaraz por violencia institucional y abuso de autoridad, interviniendo la fiscal Jesica Lucas, quien inmediatamente tomó medidas para resguardar a la menor y avanzar con el caso.

Al respecto Pinto opinó: “Estos abusos no pueden seguir ocurriendo, aquí se ha cometido una doble impericia, violando primero los derechos humanos, y por otros los de una niña. La mala aplicación de la cuarentena ha desnudado algo que lamentablemente siempre ocurrió, que es el abuso por parte de un sector de las fuerzas policiales que se cree dueño de la vida de las personas”.

“Estos abusos no pueden seguir ocurriendo y no lo vamos a permitir. Denunciaremos a quien tengamos que denunciar y llegaremos hasta las últimas consecuencias para que esto no ocurra nunca más”, añadió.

El caso tomó repercusión en las redes sociales y muchos explotaron por lo ocurrido.

