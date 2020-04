Indio Vega: "Es un virus que puede destruir a toda una familia, hay que ser solidarios"

En los últimos días, Estados Unidos se convirtió en el nuevo centro de la pandemia que acorrala al mundo. Superó la barrera de los 5 mil muertos, con más de 200 mil infectados y el índice de desempleo crece a cifras alarmantes. Vive de cerca el drama el arquero neuquino que milita en el San José Earthquakes, del estado de California, una de las zonas más afectadas.

Con la claridad conceptual y el compromiso social que lo caracteriza, el ex River y Chicago nos cuenta su experiencia en un país al que el maldito coronavirus llegó antes, destaca la respuesta del presidente argentino Alberto Fernández al problema, repudia recientes dichos de Carlos Tevez y deja un mensaje para la gente de su querida tierra.

“Acá suspendieron el torneo y los entrenamientos por tiempo indeterminado. Después de Nueva Jersey, California es el estado con más casos. Hay una comunidad asiática muy grande porque están las grandes empresas tecnológicas como Apple, Facebook, Samsung y todas las firmas más grandes de Estados Unidos y del mundo. Es difícil vivir sin miedo en este contexto. Nosotros estamos cumpliendo con todo, nos quedamos casi todo el día en casa y por suerte podemos salir al patio. El miedo aparece cuando vas a comprar”, revela el guardavallas que tiene de técnico a Matías Almeyda.

Coincide en la apreciación generalizada de que el Primer Mundo subestimó al Covid-19. “Por no haber sido tan rigurosos pasó lo que pasó. Por eso las medidas que se han tomado en Argentina son muy buenas, tendría que haber sido así en todo el mundo para evitar esto. No se le ha tenido el respeto que merece. No sabemos qué puede pasar. El grave error de los jóvenes es de creer que estamos sanos, de que no nos va a hacer nada… Pero nunca sabés cómo afecta al organismo ni lo que podés llegar a tener. Hay que pensar en los demás”, reflexiona el apodado Indio.

Entiende que lo mejor sería que todos se queden en casa pero a la vez se pone en la piel de los que necesitan salir a traer el pan a su hogar. “Es algo que va a perjudicar a un montón de gente. Es duro el día a día, hay muchos que viven de la changa. Pero lo principal es la salud, estamos ante un virus que te puede matar, que te puede destruir una familia. Es algo que es muy difícil de controlar, no sabés a quien puede atacar. Esto es algo nuevo y va a dejar muchas secuelas. Acá hay gente que está perdiendo el trabajo, algunos a los que le bajan el salario y otros que estamos a la espera de si nos van a recortar o no…”.

“Me extrañó que Tevez salga a decir eso, no es verdad…”

Justamente, en los últimos días surgieron debates y discusiones en el fútbol argentino a raíz de la intención de los clubes de reducir los sueldos ante la falta de ingresos por el parate. En ese escenario, Carlos Tevez efectuó declaraciones que a juzgar por Vega fueron desafortunadas.

“Suceden cosas muy contradictorias. Escuchaba una nota de Tevez que dice que todos los jugadores pueden vivir un año con lo que ganan. No es así. No hay que creerse que todos los jugadores son millonarios, que todos los que ves en la tele, los de Primera División están salvados. Eso es una mentira. Los jugadores de Boca y de River sí pueden vivir un año sin salario, sin cobrar, pero después en la mayoría de los equipos viven al día y a muchos no les da para ahorrar. Es muy complicada la situación. Y hay que tener en cuenta que cuando los clubes no te quieren más, te echan. Y ahí arreglate”, argumenta al cuestionar la opinión del Apache.

Y va más allá. “Me extrañó de Tevez que salga a decir eso, porque él tiene familia que vive en un barrio humilde. Tiene un montón de gente en su entorno que la pelea cada día. No podés pensar solo en lo que vos ganás. Si vamos a hablar de solidaridad, compartí un poco con los chicos que menos tienen, compartí un poco de lo que vos has ganado a lo largo de tu carrera…”, sugiere en tono crítico al ídolo boquense.

“Un presidente con corazón”

Con una ideología definida y a la distancia, Vega celebra que este delicado momento Argentina lo afronte con un gobierno que “piensa en la gente”.

“Tenemos suerte de tener este presidente en estos momentos; un presidente con corazón. Que se preocupa por la salud de la gente. Si nos hubiera pasado un año atrás, hubiera sido un caos. Un presidente que destruyó la salud como Macri, hubiera atendido este tema a último momento… Ojo, ningún político es un santo. Pero en un país quebrado económicamente que se priorice a la salud y a la gente es para destacar”, afirma Vega.

“Alberto cuando pide solidaridad les habla a los que realmente tienen, a empresarios muy poderosos. Pero en Argentina todo es River ó Boca, a muchos no le gustan que estén los dos gobiernos trabajando juntos dando un lindo mensaje y te la quieren hacer ver de otra manera. Eso me indigna y que no dejen a la gente sacar conclusiones por sus propios medios. Lo que más daño nos está haciendo es la televisión. Se está desinformando, no suma para este momento”, lamenta en su interesante análisis.

El consejo a sus padres y a los neuquinos

“Estaba hablando con mis padres, porque me enteré que en Cutral Co hubo un caso y que podría haber más… Me preocupo por ellos, les dije que no quiero que salgan más, que compren lo necesario en el supermercadito del barrio y listo. Estar lejos del país como en mi caso, con un enemigo invisible, los miedos por mis seres queridos son inevitables… Pero me quedo un poco tranquilo con las medidas que se han tomado en Argentina”.

Por último, quien admite que le gustaría regresar al país en un futuro para jugar en Chicago, recomienda a los neuquinos. “Ser solidarios, quedarse en su casa en la medida que podamos. Esto debería dejarnos enseñanzas, terminar con el egoísmo. Son situaciones límites pero a veces pienso que no aprendemos más. Ojalá esto ayude para el futuro. Aprendimos a lavarnos las manos después de tantos años… Pero bueno, ojalá salgamos adelante y superemos este angustiante momento”.

