Indio Vega: "Hubo muertos acá cerca, es incontrolable"

"Esto es algo incontrolable. Una enfermedad de una magnitud de estas a veces no se puede controlar. Si en Estados Unidos está costando, no me imagino a los países que tienen menos recursos", fue el crudo análisis del Indio que en nuestro país también defendió los colores de Nueva Chicago.

"Estamos esperando a ver si podemos entrenar o no, por ahora la MLS quedó suspendida por 30 días", detalló el cuadro de situación en el fútbol de los Estados Unidos.

"Esperemos que pase todo esto. Es importante cuidarse y tener cuidado con la gente grande que es la más afectada. Hay que respetar lo que dicen los especialistas", agregó Vega sin ocultar su preocupación por la pandemia que azota al mundo entero.

Una voz regional autorizada para contar su experiencia y hablar con conocimiento de causa de un drama que afecta al mundo entero. El Indio Vega espera que la pesadilla acabe de una vez .