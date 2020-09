Infectóloga del Castro Rendón: "Estamos en un momento pico"

En declaraciones a LU5, Iacono advirtió que no es un momento para andar juntándose. "Sabemos que el virus se transmite con rapidez y no debemos convertirnos en contactos estrechos. Tenemos que estar siempre con el cubre boca".

A su vez, la infectóloga despejó algunas dudas frecuentes. "Es muy raro contagiarte cuando vas a hacer las compras a algún almacén o supermercado. Porque por ejemplo, entrás y te tiran alcohol en gel y tenés protección... ahí no te vas a contagiar. El lugar de contagio es cuando no mantenemos la distancia, que alguno dicen un metro y medio, dos metros... pero si mantenés la distancia y no te quitás el tapaboca y te lavas las manos, no te vas a contagiar", indicó.

Por su parte, aclaró que "el virus puede vivir un poco más o menos en distintas superficies" y recomendó limpiarlas varias veces al día. "Está confirmado que el COVID también que puede entrar por los ojos. De hecho hay informes de conjuntivitis provocadas por el coronavirus. Sobre todo, en los niños que se ha visto y eso es por tocar superficies, que pueden tener secreciones, e ingresan por los ojos", añadió Iacono.

Cuando hay un positivo dentro de un comercio, "que pasó entre el personal de algunos supermercados de Neuquén", se produce una investigación. "De la persona que da positivo se busca los contactos estrechos. Esto quiere decir que se buscan las personas que compartieron un espacio cerrado o son convenientes en su hogar y no utilizan los elementos de protección. A esas personas se las deja sin trabajar a lo largo de 14 días. No pueden seguir trabajando. Lo que solemos hacer es interrogar a cada uno, para ver si esas personas se convierten en casos sintomáticos", sostuvo.

hospital terapia coronavirus.jpg Los médicos del hospital tuvieron que hacer dos intubaciones en simultáneo.

Para Iacono,"las cosas ahora están complicadas" y Neuquén estaría sufriendo el "pico de casos". "Estamos haciendo muchos más testeos", agregó y recomendó a la sociedad cumplir las medidas de seguridad sanitaria. "Necesitamos si o sí que la gente se cuide, tenemos muchos compañeros de salud infectados y esto es terrible para nosotros", concluyó.