Con falso nombre Roberto, el oyente le explicó a Andy, Nicolás “Cayetano” Cajg, Gabriel Schultz y Harry Salvarrey, que dejó embarazada a la madre del hermano de su sobrina en un romance que tuvo a pesar de estar en pareja hace años con otra mujer. “La contacté, hablamos por WhatsApp, empezamos a charlar y fue subiendo de tono (…) nos vimos y ahora está embarazada”, exclamó.

“La flaca ahora me dice que quiere comprar pastillas para perder el embarazo, y yo como estoy en contra de todo el tema ese del aborto estamos en una discusión. Yo le dije que me hago recontra re cargo pero ella no quiere saber nada. Ahora medio que desistí y le dije que le iba a dar la mitad de la guita, pero me está mandando mensajes a cualquier hora y cuando llego a casa se me complica”, continuó relatando.

Andy lo frenó para opinar que estaría bueno que la decisión fuese consensuada y consultarle cuál era su problemática en cuestión. “Acá nuestro laburo no es juzgarte a vos, pero en ningún momento planteás el tema de la moral de que estás en pareja y que tuviste otra historia, o que la dejarías para hacerte cargo del pibe, si no que... ¿tu tema es específicamente con el aborto?”, preguntó el conductor.

“No quiero que la flaca sufra tampoco. Me haría cargo económicamente pero si le llego a contar a mi señora me van a ver en los diarios tipo Lorena Bobbit”, contestó, rememorando el caso de la mujer estadounidense que le cortó el pene a su marido tras ser víctima de violencia de género durante años.

“¿Vos solo querés darle plata para que lo críe?”, repreguntó Andy, y el hombre al teléfono aseguró que eso es exactamente su deseo.

“Respecto a los cuestionamientos del aborto, ¿vos estás en contra debido a tu moral?”, replicó el periodista. “Yo siempre pienso en que ‘si la pusiste y te gustó, hacete cargo’”, respondió el infiel, sin darse cuenta de que su accionar no coincide con el lema que enunció. “Me haría cargo económicamente”, insistió.

“Eso no es un compromiso, un hijo es mucho más que plata. Vos ponés la plata y te lavas la ‘culpa’ de que no aborte”, replicaron Kusnetzoff y su equipo. “Me pidió la mitad de lo que salen las pastillas. Quiero saber qué hago”, solicitó el oyente.

“Ella necesita que la acompañes en la decisión, eso es parte de hacerte cargo de la situación que generó. Respecto a esta chica, creo que tenés que acompañarla, o comprar juntos la pastilla, no solo la guita”, sostuvo Andy, y agregó: “Sería difícil ser un padre presente porque estarías en la hipocresía de una doble familia si no se entera tu mujer”.

“Acá hay una mala concepción de hacerse cargo, porque eso es también poner el cuerpo”, agregó Harry, mientras que Jimena Blizniuk, productora del ciclo fue mucho más contundente: “La decisión de lo que pase en su cuerpo es de la chica, no tuya”.

“Nos hablamos todo el día, y el miedo mío es quedarme sin familia. Aparte tengo tres pibes más, todo con la misma, pero con distinta mujer”, disparó “Roberto”, haciendo un chiste sobre la concepción de sus hijos con su único pene, pero con distintas parejas, conformando así un comentario que fue reprobado por Andy. “No me puedo sacar el ser pirata”, agregó el infiel.

“Usa forro de vez en cuando”, disparó Schultz. “Si la canchereás, en vez de ‘usa forro’, parecés uno”, agregó el conductor de PH: Podemos Hablar.

“Las pastillas no cuestan una millonada, si le dijo que pague la mitad, está diciendo algo. Te voy a decir que es muy loable lo de estar en contra, pero los hechos son sagrados, entendelo. Cuestionan absolutamente todo, así que está solucionado tu conflicto. Fuera de los hechos podés hacer marchas o rezos, pero los hechos son sagrados”, sentenció enojado Juan Carlos Kusnetzoff, sexólogo y papá de Andy. Tras el final del llamado, el doctor amplió su postura: “Si yo digo que está mal robar, pero después entro a una tienda a afanar…los hechos son sagrados”.

“Está bueno que el oyente llame y aporte al debate, pero si se va a lo canchero no va”, afirmó el ex CQC para cerrar el tema.

A pesar del descargo del conductor de Metro, las redes sociales ardieron tras la llamada del oyente infiel, y quien fue más dura a la hora de opinar fue Malena Pichot, quien no dudó en salir en las redes sociales a cruzar a Andy Kusnetzoff y compañía.

La humorista recordó lo que pasó en la misma emisora en agosto del 2017, cuando llamaron para contar sobre un abuso sexual en el programa Metro y medio, y Julieta Pink y Pablo Fábregas se rieron al aire.

“Ahora mismo en ‘Perros…’ un tipo dejo embarazada a su amante, ella quiere abortar, él no la deja. Le dice que nunca verá al bebé pero le pasará plata. Nadie del programa le dice que es una basura de mierda y le corta”, cuestionó la actriz desde su cuenta de Twitter.

Embed Ahora mismo en perros de la calle un tipo dejo embarazada a su amante, ella quiere abortar, él no la deja. Le dice que nunca verá al bebé pero le pasará plata. Nadie del programa le dice que es una basura de mierda y le corta — malena pichot (@malepichot) 24 de abril de 2019

En las redes oficiales del programa, oyentes apuntaron contra “Roberto”, acusándolo de tener doble moral, mientras que otros usuarios los acusaron de ser “tibios” o de “hacer lo posible para dejar mal parado al que no piensa como ellos”.