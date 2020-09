Innovadora aplicación para vender y comprar jugadores ya se usa acá

Se trata de una aplicación de citas o un mercado virtual en el que existen diversas especificaciones sobre los jugadores. Se pueden utilizar filtros para acceder a una búsqueda determinada y ganar de esta manera tiempo en ofertas que no captan ningún tipo de utilidad en el club interesado. Una vez que se da la coincidencia entre ambas partes, se genera una reunión de 12 minutos y hay un límite de 15 reuniones por club para poder concretar el trato.

Así fue, por ejemplo, que Racing logró cerrar los préstamos de Marcelo Meli y Mariano Bareiro al Hapoel Beer Sheva de Israel. Apenas con una suscripción de prueba, La Academia resolvió el futuro inmediato de dos jugadores que en Racing no tenían lugar. Además, en Avellaneda comprenden que de esta manera harán escala en un club que realmente los necesite y no en uno al que el jugador llega para no ser prioridad.

image.png

En Argentina, Racing no es el único que realizó una prueba. Newell´s también se animó a dar sus primeros pasos con esta novedad de la mano de su mánager Sebastián Peratta.

“A nosotros nos dieron una membresía para probarla y resultó muy interesante. Lógicamente entiendo que puede utilizarse más para operaciones pequeñas, como un préstamo, que para concretar un pase que reviente el mercado. Si bien primero te encontrás con determinadas condiciones o pedidos, siempre hay una puerta abierta a la negociación”, detalló el exarquero de Vélez. Y agregó: “Al día de hoy nosotros todavía no concretamos ninguna operación mediante la plataforma pero pese a esto consideramos que puede ayudar mucho, sobre todo en estos tiempos”.

Otro de los clubes pioneros en hacer uso de Transfer Room fue Argentinos Juniors. Raúl Sanzotti, director deportivo del Bicho, también celebró esta nueva alternativa en tiempos de pandemia: “Tuvimos reuniones con gente del Parma y otros clubes de Europa, México y Estados Unidos. La plataforma es más que interesante. Por el momento nosotros tenemos un tiempo más de gracia para seguir usándola pero la idea es poder continuar usándola una vez que termine este período de prueba aunque sabemos que implica un gasto importante (NdeR: 7 mil dólares al año) en nuestro presupuesto”, dijo a TyC Sports.

Al ser Argentinos Juniors un club más vendedor que comprador, Sanzotti entendió que para la institución que representa es más fácil ofrecer que traer jugadores. "Pusimos en vidriera a varios jugadores del plantel de Primera y nos consultaron por más de uno. La traba en estos casos particulares fue que los clubes interesados querían cerrar un préstamo y nosotros queríamos realizar una venta. Al margen de esto, confiamos en que se pueden vender jugadores mediante esta vía porque te ofrece muchos contactos directos con clubes muy importantes”.

Esta novedosa idea cuenta ya con 550 equipos de 83 ligas diferentes. En tiempos de globalización y pandemia las reuniones presenciales parecen haber perdido terreno. Lejos quedaron el fax y los largos viajes. Ahora, hasta las transferencias de jugadores parecen estar a un clic de distancia.