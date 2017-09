Capital Federal

El presidente Mauricio Macri recibió en las últimas horas una amenaza en Facebook en contra de su hija Antonia, de cinco años. “Macri estás avisado! Tu hija no va a ‘desaparecer’, no la saques de tu casa (...). No me importa que sea una nena! Sé que es tu hija y a qué colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO”, decía el mensaje publicado en la red social.