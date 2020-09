Insólito: Manchester ganó con un penal del VAR con el partido finalizado

Finalmente el VAR le pidió al árbitro que revise la jugada y en ella quedó en evidencia la mano de Maupay y fue sancionado el tiro desde el punto penal que fue convertido por el portugués Bruno Fernández estableciendo el 3-2 definitivo.

https://twitter.com/jpsorin6/status/1309885706890866689 Cuando te vas al vestuario con el empate 2-2 pero te llaman en las duchas... y alguien grita penal !!! Sucedió en el Brighton vs Manchester United y B.Fernandes le dio una victoria loca a los reds!! pic.twitter.com/isSIuuogtM — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) September 26, 2020

El cotejo se jugó en el estadio The American Express Community Stadium, en la ciudad de Falmer, a nueve kilómetros de Brighton. El mismo Maupay, de penal, puso en ventaja al local a los 40 minutos, igualando Lewis Dunk, en contra, a los 43, sobre los 55 Marcus Rashford pone al United 2-1 y en el quinto minuto adicional Solomon March marcó el 2-2 que se quebró finalmente con el tiro desde el punto penal.

Brighton vs Manchester United 2-3 - All Goals & Extended Highlights - 2020

En Brighton no jugó el volante argentino y de la selección Alexis MacAllister (ex Argentinos Juniors y Boca) y tampoco los hicieron Marcos Rojo (volvió tras su breve paso por Estudiantes parado por la pandemia) y el arquero Sergio Romero (ex Racing y el seleciconado) en Manchester.