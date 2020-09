El fútbol reza por gloria de Cipo y Alianza en "la final" más dura

"Entró con un problema de fibrosis pulmonar y con epoc. Venía con esos temitas que ya eran complicadas para su sistema respiratorio por algunas neumonías mal curadas, cosas por el estilo. Se contagió y eso agravó. Ingresó con Covid, empezó a recibir tratamiento y le pusieron plasma. Desde el lunes a la noche, ha controlado mejor la fiebre y no se ha agravado ni avanzado el cuadro. Está dormido pero tenemos fe en que va a salir adelante", cuenta a LMN Sebastián, uno de los hijos del máximo goleador albinegro en Primera División.

bambi familia.jpg El Bambi habló con su familia y dejó un mensaje alentador: "esta final también la gano".

"Tenemos que creer. Tenemos la ilusión de que la medicación vaya resolviendo el tema de la fibrosis y el plasma la cuestión del virus. La pasó muy mal, llegó a internarse pero estaba complicado. Lo bueno es que tiene fuerzas y ganas de salir adelante. La está peleando en batalla importante. Falta muchísimo pero confiamos en que lo llevaremos a casa", agrega Seba sobre el estado de salud del autor de un recordado gol olímpico a Boca, entre otras gestas deportivas.

El Bambi no sólo es admirado por los hinchas sino también por sus propios ex compañeros. Por ejemplo, el Ruso Strack, con el que compartió hazañas en el Capataz, asegura emocionado: "No es un amigo cualquiera, el Bambi es mi hermano de la vida, es el más amigo que tengo, el único amigo de verdad. Una vida juntos, hay que rezar y hacer fuerza, amigos de Cipolletti han hecho cadena", explica pendiente de la evolución del Bambi.

Marcos Ochova y el Bambi Flores palpitan un duelo especial para los dos equipos y sus hinchas. (Claudio Espinoza)

Por su parte, Sebastián en el final agradece a la sociedad en general "por la preocupación de todos y sentimos el cariño hacia mi papá". Es que en Cutral Co, los fanas del Gallo y los futboleros en general tampoco dejan de preguntar.

El Bambi Flores, aquel al que se dice vinieron a buscar Boca y el Real Madrid, juega la final más brava. Todos sueñan con que se la clave al ángulo al Covid y salga a gritar con quienes tanto lo quieren el gol de su vida. ¡Fuerza genio!