Instagram: así podés recuperar tus fotos eliminadas

Las mejoras de Instagram parecen no detenerse y sus usuarios aprovechan cada vez más cada una de sus actualizaciones. En esta oportunidad, llega la ya conocida papelera de reciclaje , una característica que podemos encontrar en muchas otras aplicaciones. Y que nos ayuda a recuperar aquellas fotos que hemos desechado accidental o intencionalmente.

Si querés borrar una foto, debes seguir los pasos habituales: ubicar la fotografía que querés borrar y luego presionar la opción de “eliminar”. Pero ahora Instagram te avisará que se quedará archivada en la papelera de reciclaje.

Sin embargo, la papelera no está muy a la vista y es probable que no la consigas fácilmente. Pero no te preocupés, porque se trata de un proceso muy sencillo.

Una vez dentro de tu cuenta de Instagram, deberás desplegar las opciones (que son las tres líneas horizontales ubicadas en la parte superior derecha en Android) y luego pulsar la opción de “Configuración”.

Allí te ubicarás en la opción de “Cuenta” para que se te desplieguen otras opciones. Entre ellas, encontrarás el “Eliminado recientemente”, justo entre “Publicaciones que te han gustado” y “Herramientas de contenido de marca”. Nos dirigimos a “Eliminado recientemente” y podrás visualizar las publicaciones que has eliminado en los últimos 30 días.

En ellas verás que cada una tendrá un número de días (como una especie de conteo regresivo), lo que te indicará el tiempo que queda para que se elimine de manera definitiva.

Lo siguiente será ingresar a la foto y elegir entre “restaurar” o eliminar de forma definitiva. Con esta última opción, la imagen desaparecerá por completo de la papelera de reciclaje. Mientras que si le eliges restaurar la fotografía, esta volverá al sitio que ocupaba originalmente. En ambos casos, Instagram te pedirá una confirmación para tu elección.