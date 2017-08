Intensidad y descanso para Cipolletti

“Los jugadores tuvieron todos una muy buena predisposición en el trabajo y creo que la hemos superado bien, sin demasiados inconvenientes, ninguno de los jugadores –con la excepción del lesionado Jorge Piñero da Silva– se perdió entrenamientos y eso es muy importante”, resaltó Bravo.

El Albinegro dividió la preparación en dos partes, las dos primeras semanas pensando en el desafío frente a San Lorenzo por la Copa Argentina y desde el lunes pasado concentró en el hostel del club para encarar el tramo más intenso de la pretemporada.

Sólo el martes, el día del temporal de viento, hizo que se modificaran los planes en la planificación, pero de todas formas, los jugadores no perdieron tiempo de trabajo. El escenario fue La Viserita. “Tuvimos que hacer algunos trabajos en el gimnasio de la cancha de básquet, para no perder la sesión. Aprovechamos a hacer algunas cosas que por ahí no hay tiempo para hacerlas, sobre todo en la parte física”, explicó el preparador físico.

Según anticipó el Consejo Federal, el inicio de la temporada del Federal A está programada para el 17 de septiembre. La próxima semana el Albinegro alternará entrenamientos en turnos simples y dobles, pensando en el amistoso frente a Guillermo Brown de Madryn del domingo 3.