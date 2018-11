Internaron a Cacho Castaña y está delicado

Si bien sus familiares y amigos explicaron que no es “grave” su cuadro, si está “delicado por su estado actual de salud".

Castaña fue noticia en las últimas horas debido a que el Instituto de las Mujeres y el INADI lo denunciará por sus declaraciones en un programa radial, en el que sostuvo que a las "minas hay que voltearlas, no que se peleen".

"Cambió la época, las mujeres están bravas, ahora se enojan como se enojó Sol Pérez. Está muy mal, no está bien la piba esa, aflojemos… Fue irrespetuosa con Laurita (Fernández) y con Flor (Peña), que se deje de joder", disparó Castaña en el programa de Marcelo Polino, Yanina Latorre y Amalia Granata.

Y siguió: "Además me rompe las pelotas que las minas se peleen, me enoja, a las minas hay que volteárselas. No quiero que se peleen; que se hagan amigas, que se den unos besitos y que muestren cómo se besan y todo".

Castaña tiene previsto presentar su nuevo disco el 17 de este mes, en el Gran Rex.

