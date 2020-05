Internaron a Susana Giménez en Punta del Este

A N G E L on Twitter Susana Giménez internada en el sanatorio Cantegrill de Punta. Se cayó y se golpeó la cadera.

Está fuera de peligro. — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 29, 2020

Susana Giménez y su hermano Patricio viajaron a Uruguay en medio de la pandemia del coronavirus mientras el país se encuentra atravesando una cuarentena obligatoria. "Tengo casa acá, personal al que pagarle, tengo perros, estaba muy preocupada. Después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir. Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo", dijo.

"La gente no puede estar encerrada 80 días, es ridículo (...). Nosotros tenemos todo para cuidarnos como agua, alcohol, lavandina. El problema es que en las villas no se puede hacer lo mismo porque están hacinados y tienen que laburar; si no, no comen. Es una cadena horrorosa", agregó Susana.