La resolución de la Justicia, con fecha del 25 de enero, fue firmada por el juez subrogante Enrique Lavié Pico y da lugar a la medida cautelar, que dispone la efectiva aplicación y vigencia de la resolución 366/18. Las 240 entidades nucleadas en la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) habían asegurado dos semanas atrás que “no hay ninguna posibilidad de trasladarle la suba a los usuarios, a los que ya les cuesta pagar las actuales facturas, porque daría lugar a un corte de servicio masivo”.

p03-f02-calf-trabajo-linea.jpg

150 millones de pesos debería pagar CALF por el costo de la energía. Es a partir del aumento dispuesto por Cammesa. La cooperativa pretende abonar 100 millones y negociar el resto para no aplicar la suba a las boletas de luz de los usuarios.

Pelea

“Ellos agotaron las vías de negociación. Ahora necesitamos una aprobación de la asamblea de CALF (se realizará el martes) para hacer una presentación y abrir una vía de resolución. Un caso extremo es generar una deuda. Lo otro es una negociación como la de cualquier comparador-vendedor”, advirtió Ciapponi. “Les vamos a comunicar que la próxima factura va a venir por 150 millones de pesos y nosotros vamos a pagar 100, después iremos a discutir el resto. Hay otras distribuidoras como Edesur o Edenor, que están atrasadas, que no pagan, no reinvierten, y les conceden créditos con tasa del 8 por ciento a 10 años. Nosotros pagamos religiosamente y no tenemos ninguno de esos beneficios”, apuntó el presidente de CALF.

p03A-pieza-calf.jpg

Analizó, por otra parte, que la demanda de Cammesa, avalada por la Justicia, “no va a prosperar porque no tiene ningún sustento,” y advirtió: “Si el 90 por ciento de las distribuidoras del país han funcionado con deuda, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer?, mucho más porque las cooperativas no le debemos nada a nadie”.

p03-f03-calf-cooperativa.jpg

Los fuertes incrementos en las boletas de luz que vienen pagando los usuarios neuquinos en los últimos años están asociados, principalmente, al aumento del costo de la energía, que es uno de los tres componentes de la factura. Los otros son impuestos y servicios municipales, que llevaron a una discusión en el Deliberante respecto de la posibilidad de eliminarlos de la boleta, algo que no prosperó. Y el último ítem es el servicio por distribución de CALF. Pero estos últimos no sufrieron subas significativas que impacten en las facturas que reciben los hogares de la ciudad.