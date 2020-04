"Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima, publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos, es un Twitter falso el que lo publicó", aseguró en su cuenta en esa red social.

En la imagen que compartió "Pipo", podía verse que en el nombre de cuenta del tuit publicado está cambiada la "i" por una "l", lo que visualmente hace verlo parecido.

