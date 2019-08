Investigan un delito cometido en el espacio

La acusación fue realizada en el marco de la separación de la agente de la institución espacial y su esposa, Summer Worden, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con quien tiene un hijo en común. Durante su ruptura, McClain tuvo que trasladarse a la Estación Espacial Internacional, centro de investigación que se encuentra en la órbita terrestre. Iba a ser parte de una misión de seis meses, en donde protagonizaría la primer caminata espacial de mujeres en la NASA; proyecto que finalmente se canceló. Mientras tanto, su ex pareja se encontraba en su antiguo hogar en Kansas y se percató de que alguien ingresaba a sus cuentas bancarias, por lo que comenzó a investigar. Utilizando su amplia experiencia en inteligencia, concretó su sospecha y localizó que su atacante lo hacía desde una computadora en el espacio. “Estaba sorprendida y horrorizada debido a su audacia al pensar que ella podría salirse con la suya. Quedé muy desanimada al descubrir que no podía mantener nada en privado”, comentó la víctima.