Irán se sacudió con un sismo de 5.4 pero sin víctimas

Un terremoto afectó ayer por la mañana a la sureña provincia iraní de Fars. "No se reportaron grandes daños", afirmó un alto funcionario de Teherán.

Un terremoto de 5.4 de magnitud en la escala Richter afectó ayer por la mañana a la sureña provincia iraní de Fars, aunque, afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, según informaron fuentes del Departamento de Salvataje de la Medialuna Roja. Desde la capital iraní, Teherán, el titular de esa cartera, Morteza Salimi, agregó que a pesar de que el sismo fue fuerte y sacudió bastante la zona, "no se reportaron grandes daños" más allá de algunas roturas de mamposterías. De todos modos, las autoridades iraníes están recorriendo la zona controlando que no haya algún daño colateral inesperado producto de este terremoto tuvo epicentro en la localidad de Khane Zenian, a 50 kilómetros de Shirz.