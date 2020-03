Israel: en dos o tres meses podría probar una vacuna en humanos

Uno de los mayores retos del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, es que no existe una vacuna para la enfermedad que provoca, la COVID-19, por lo que no se puede prevenir el contagio en las personas más vulnerables. Por eso, desde hace más de un mes, científicos en todo el mundo se lanzaron a una carrera contra el reloj para descubrir la fórmula que inmunice a quienes aún no hayan sido infectados. En una conferencia de prensa que se realizó ayer vía zoom, David Zigdon, CEO del Instituto israelí Migal, dio algunos detalles de la vacuna sobre la que están trabajando en Israel para combatir el nuevo coronavirus. "En dos o tres meses estaríamos listos para empezar las pruebas en humanos", sostuvo Zigdon. Según explicó durante la presentación, que se realizó en hebreo, la vacuna podría administrarse por vía oral, por lo que no sería necesario que la gente se acerque a los centros de salud. A su vez, destacó que los costos de cada dosis resultarían económicos, algo que también sería fundamental para garantizar el acceso.