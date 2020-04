Italia: por decreto, todos los estudiantes pasarán de grado

El plan italiano para salir del apuro es que desde el Ministerio se dicten medidas específicas a los institutos para evaluar a los alumnos teniendo en cuenta esta situación de emergencia. Habrá también recuperación del programa perdido este curso a partir del 1 de septiembre, que será considerada una actividad didáctica ordinaria tanto para los alumnos como para los profesores.

“No es absolutamente un seis político”, dijo Azzolina, utilizando una expresión italiana que deriva de los movimientos estudiantiles de izquierdas de los años setenta para referirse a un aprobado general. “Hemos pensado dos posibles opciones que permitirán hacer exámenes según los aprendizajes reales gracias al trabajo con la didáctica a distancia. Si hay conocimientos que recuperar, lo harán en septiembre”, puntualizó la ministra.

Todo se terminará de concretar a partir del 18 de mayo, cuando quedarán cuatro semanas para el fin de curso italiano. Si para entonces los niños ya han podido volver a las escuelas será más fácil y podrán hacer cuatro semanas de clases presenciales. Si no, y los exámenes no pueden hacerse in situ, el Ministerio ordenará evaluar a los alumnos con modalidades telemáticas.

En un primer borrador se hablaba de un pase de curso garantizado, que no motivaba mucho a los estudiantes obligados a encender cada día sus computadoras. Ahora, aunque sigue garantizado que pasarán de curso, queda por escrito que se evaluará el “esfuerzo demostrado por los alumnos” en las clases a distancia de estos meses. De todos modos, la totalidad del alumnado pasará al siguiente curso de forma automática con independencia de sus notas en los primeros meses.

A nivel universitario, se plantean dos escenarios: si el 18 de mayo los estudiantes pueden volver a las aulas, harán en forma presencial un examen escrito. Si no, los estudiantes serán evaluados con una prueba oral a través de una plataforma digital.

Para los alumnos de 14 años que en Italia deben examinarse a nivel nacional obligatoriamente también se contemplan dos posibilidades: una prueba escrita si se vuelve a las clases el 18 de mayo, o la suspensión de cualquier examen si no se puede regresar para esa fecha.

La ministra de Educación había justificado recientemente en declaraciones a los medios que el Gobierno no tiene la certeza de que los estudiantes hayan podido acceder en las mismas condiciones a la educación a distancia ofrecida por los colegios estos meses y, por eso, no se les puede imponer exámenes. La intención de Italia es que nadie se quede atrás por culpa del coronavirus, tampoco en las escuelas.

Desde entonces –el 4 de marzo, en toda Italia, antes en la Lombardía y otras regiones muy afectadas– los alumnos italianos tienen que seguir con sus clases desde sus domicilios, ayudados por Internet.

El confinamiento en Italia está está establecido hasta el 13 de abril, pero todo el mundo da por descontado que todavía se prolongará hasta mayo. El comité científico-técnico que asesora al Gobierno pide no bajar la guardia, aunque los contagios hayan caído en los últimos días.

