Italia se planta contra Europa por prohibir a sus ciudadanos

El gobierno italiano exigió una “respuesta europea” uniforme a la reapertura de las fronteras dentro del espacio de libre circulación sin pasaportes del continente y criticó la decisión de los países que anunciaron que vetarán el ingreso de sus ciudadanos. “En estos días he escuchado mucho sobre Italia. No me parece el momento de generar controversia, pero quiero decir una cosa claramente: exigimos respeto”, escribió el canciller italiano, Luigi Di Maio.