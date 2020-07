Ivana Nadal aconsejó cómo afrontar la muerte de un hijo y generó polémica

La modelo compartió un video en el que se la puede ver bailando y entrenando con auriculares mientras escucha música. "Si andas sin un mango y tenes ganas de renovar un poco tus energías, ponete música y hacete estos ejercicios. Lo único que necesitas es tu cuerpo y gas de estar mejor. De adentro hacia afuera. No te olvides! No importa tener abdominales, importa sentirte bien", manifestó.

"Acordate siempre que no le debes nada a nadie y que tu vida es tuya. Vivila a tu manera, pero vivila! No desperdicies tu energía y tu tiempo en malas energías, en lugares oscuros, en tener los ojos abiertos y el corazón cerrado. DEjá entrar el amor, vos podes ser feliz. No vas a fracasar! Hacelo. Movete para sentirte vivo. Los amooooooo", cerró la modelo el posteo con una serie de emojis.

Previamente, Nadal ses había convertido en tendencia en Twitter por un video en el que, con el afán de darle ánimo a sus seguidores, expresó: "Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico. Puede ser alguien no tan apegado a vos en cuanto a lo familiar, pero cercano a vos en cuanto tu vida".

https://twitter.com/polmccarne/status/1278939721557827584 -se murió mi hijo no hay nada mas doloroso en el mundo

ivana nadal: soltá a ese hijo que se murió✨✨ pic.twitter.com/moOwSxsFNV — pablo (@polmccarne) July 3, 2020

Las críticas y las burlas en las redes no tardaron en aparecer. "El dolor nunca se quita ni se puede soltar como dijo, pero si aprendemos a convivir con ello", "Se te murió un familiar, no importa cuál, si grande o chico. Solta y listo. Proba, respira profundo, ya está desapareció. Ivana Nadal 2020"; "A Ivana Nadal la quiero presa por ejercicio ilegal de la Psicología", "Ivana Nadal tiene un falso mensaje positivo. Empatía es lo que le falta a ella para hablar del dolor de una madre. Normalicen la tristeza por favor! Este tipo de mensajes hacen sentir a la gente que son un bicho raro y que sentirse triste está mal. No se juzga el dolor ajeno", manifestaron algunos internautas.

Al ver los comentarios, la modelo hizo un descargo. "A quienes se levantaron cruzados o raros, o no me conocían o sí me conocían pero llegaron a mi último video cargados de negatividad y de odio, no sé bien que es lo que está pasando. Quién tergiversó mi mensaje y cómo es que se construyó una campaña de odio hacia mí. Lo único que quiero hacer es desearles mucho amor, mucha comprensión y compansión, que se tomen un ratito para ver este video y los otros que tengo subidos", dijo.

"Todo lo hago desde el amor, desde la comprensión, desde la ayuda, de poder dar una palabra de aliento en medio de tanto odio y de tanta mierda, negatividad y cosas horribles que están pasando. Por supuesto que las cosas no pasan pero aprendí ver la vida desde un lugar amable y lindo, solo quiero ayudar a los otros. Dejemos de dar odio, regalemos un poco más de amor", cerró contundente.