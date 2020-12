Ivana Nadal y una polémica recomendación: "Date amor y el Covid-19 no te toca"

f768x1-999181_999308_225.jpg

Hasta ahí el video de Nadal no resultaba extraño, pero la polémica llegó en la segunda parte del post cuando se refirió al coronavirus. “Por supuesto que existe, que es una enfermedad que se está llevando mucha gente. Como también creo dos cosas”, remarcó. “Uno, que la muerte es parte de nuestra vida, es la evolución. Cuando se termina tu rol en esta vida se muere tu cuerpo, tu alma viaja hacia otro cuerpo y ahí empieza todo otra vez. Depende de vos cuánto trabajás en esta vida para evolucionar y llegar a tu otra vida para poder disfrutarla un poco más, o seguir sufriendo como estabas en ésta. Ahora, si vos seguí poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, que no lográs, en lo que te gustaría tener. Pero lo único que hacés es quejarte porque no te llega, no te vas a mover de ahí”.

“Y te bajan tus defensas. Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor. Y ahí llega el Covid-19, o cualquier otra enfermedad. Date amor y todo pasa”, continuó Ivana Nadal reforzando sus polémicas declaraciones.

Para finalizar la conductora dijo que fortalece su sistema inmunológico prestándole atención a su cuerpo. “Me fijo qué es lo que te está faltando. Seguramente la base es valorarte, sentirte alguien en la vida. Tenés que tratarte bien, serte fiel. Saber que sos la única persona que realmente sabe lo que te está pasando y lo que necesitás. Entonces, empezá por vos. Tratate bien, date amor, hacé lo mismo por el resto. Y el Covid-19 no te toca, amigo. Te lo prometo”, concluyó Ivana Nadal.