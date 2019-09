Iwao Komiyama: "Comer sushi en los 80 en Argentina era una transgresión"

Uno de los máximos representantes de la gastronomía japonesa llega a la zona para cocinar en Saurus Restaurant en Bodega Familia Schroeder junto al chef residente Ezequiel Gonzalez. Iwao Komiyama nació en La Plata, hijo y nieto de japoneses vivió en la parte de atrás del restaurante que su abuela abrió en Buenos Aires en el año 1974, luego de recalar en Argentina escapando de la guerra.

Antes de todo, su abuela tuvo un restaurante en Tokio, que fue destruido por los bombardeos de los americanos. Después de tanto horror y tristeza su sueño fue volver a montar uno. En diálogo con LMNeuquén, Iwao repasó su historia familia y sus comienzos en la TV.

Su primera aparición televisiva fue a los 9 años. Lo invitaron a un programa que conducía Enrique Llamas De Madariaga, en la década del 70 donde hizo un plato que no volvió a cocinar nunca más. Fondue de carne vacuna, algo muy tradicional que se elabora en festividades niponas.

“Era muy pegado a mi abuela, desde muy chico siempre la ayudaba a cortar, a pelar cosas, a cocinar, por eso me invitaron a la tele. Mi primer programa como conductor fue en ATC en la década de los 90, algo que duró muy poco. Luego llegó El Gourmet y me convocaron, yo quería hacer un programa sin mostrar mi cara y se los dije a los directivos que me miraron espantados. Era un paso a paso donde solo aparecían mis manos, un éxito. Se llamaba ABC cocina en el año 2000 y fueron los primeros programas que hice de sushi en Argentina, gustó tanto y tuvo tanto éxito que Pramer la productora encargada de armar todo enseguida me pidió hacer 200 programas, les dije que ni loco. A partir de ahí pude tener los programas que yo quise con mis condiciones. Una de ellas era que quería hacer uno sobre la cocina tradicional japonesa. Yo elegía los productos y todo. Me dijeron ok, hace lo que quieras. De eso hace veinte años y no paré nunca más", recordó.

SUSHI

Iwao que empezó a hacer sushi de muy pequeño. Su familia puso el primer restaurante sushi en el país. Entre la década del 70 y 80 la clientela era 90% de Japón y un 10 % de extranjeros. En Estados Unidos ya se comía sushi, era un boom y en Argentina nadie lo conocía. "En una sociedad que come carne muy cocida, comer pescado y crudo no era raro, era una transgresión", dijo a LMNeuquén.

En la charla, Iwao comentó que en toda su vida de restaurante vio pasar a las comitivas de varios gobiernos, incluidos los de la dictadura militar: "Venían a comer sushi, porque tenían estrechas relaciones con el gobierno de Japón y reuniones muy seguidas relacionadas a los organismos de créditos internacionales que le prestaban plata a Argentina. Como las reuniones eran muchas veces en Japón y se come mucho sushi los diferentes gobiernos se iban a preparar a mi restaurante porque no sabían de qué se trataba. Un funcionario del gobierno de Menem me pidió si podía saltearle el sushi en un wok".

ALMUERZO EN SAURUS

Este sábado 14 Ezequiel González, jefe de cocina del Saurus Restaurant en Bodega Familia Schroeder recibirá a uno de los máximos exponentes de la cocina japonesa en nuestro país. La propuesta es imperdible. Dos jugadores tope de linea cocinan con productos de la región.

El menú es un amor, empieza con una copa de bienvenida del espumante de Pinot Noir Rosa De Los Vientos. La entrada es un ceviche de trucha patagónica, mango, batatas glaseadas con salsa nikkei acompañado de Saurus Chardonnay select.

Como no podía ser de otra manera Iwao planteó un sushi majestuoso. Roll de langostinos con coco y panko, jamón crudo de jabalí con salsa de maracuyá, lactonesa de wasabi y chips de papa. En las copas una elección super acertada. Saurus Pinot Noir Select.

Como principal un plato veggie tradicional japonés que es una fiesta. Wok de pasta ramen con hongos frescos, lychee, láminas de almendras, fideos crocantes de arroz con salsa tonkatsu. El vino será el muy rico Saurus Barrel fermented Cabernet Franc.

Y de postre una maravilla oriental. Manzanas en tempura de garbanzos, helado de té verde, galleta de jengibre y caviar de salsa de soja.

El precio del menú por persona: $1950.- Incluye maridaje de vinos, agua o gaseosa, café y petit four. Menú infantil disponible. Sólo con reserva previa llamando al 299 15 4091754 ó por mail restaurantenbodega@familiaschroeder.com

PEQUEÑO IWAO ILUSTRADO

Fue uno de los responsables de instalar el sushi en la Argentina y una de las figuras claves cuando la televisión en formato gastronómico invadió todos los televisores comenzando el 2000.

Es embajador honorario de la gastronomía japonesa para Latinoamérica y uno de los artífices de la fusión japonesa y latinoamericana, introduciendo en la Argentina el sushi la profunda cocina japonesa y abriendo restaurantes nipones en el país.

iwao-2.jpg

Fue nombrado el mejor chef Japonés del mundo residente en el exterior en Tokio durante 2009 y fue distinguido por el Primer Ministro de Japón y Secretario de Estado, en reconocimiento a su trayectoria y constante difusión de su cultura.

Docente, investigador y pescador apasionado, Iwao vuelve a encontrarse con su discípulo quien es uno de los mejores fichajes de la cocina patagonica de los últimos tiempos, Ezequiel Gonzalez.