Jaime Durán Barba: Alberto Fernández es un "monigote" de Cristina Kirchner

El consultor ecuatoriano Jaume Durán Barba, quien fue asesor del ex presidente Mauricio Macri, consideró que el actual mandatario Nacional, Alberto Fernández , es un "monigote" de la vicepresidente Cristina Kirchner. Además, resaltó que esta situación es "lamentable", porque él fue el elegido por los argentinos, y no ella.

En este sentido, el asesor indicó: “Eso es lamentable porque fue elegido Alberto y no Cristina”. Además, en la entrevista para Radio Rivadavia, destacó: “Todos esperábamos que Alberto fuera presidente porque fue elegido para eso. Al principio todos creíamos eso, pero progresivamente estamos llegando a un esquema semejante al de Nicaragua donde la vicepresidenta gobierna detrás de un presidente que es un especie de monigote”.

En el mismo orden de ideas, Jaime Durán Barba insistió que el esquema de poder en Nicaragua se parece mucho al argentino, con Alberto Fernández. Sobre Cristina Kirchner manifestó: "una política muy hábil, muy inteligente, con mucha ambición de poder".

Sobre las pasadas elecciones del año 2018, en donde resultó electo Alberto Fernández frente a Mauricio Macri, el asesor político declaró: “La presencia de Alberto ayudó porque atemperó los temores que existen en la población”, en referencia a una radicalización de gobiernos.

Finalmente, Jaime Durán Barba habló del fracaso de Cambiemos y que no se pudiera concretar una reelección de Mauricio Macri. A su juicio, tuvo que ver con su falta de éxito en la política económica.

Mauricio Macri criticó nuevamente la gestión del actual presidente, Alberto Fernández. El ex mandatario de la Nación Argentina habló de la situación económica del país, en un Zoom con referentes de Juntos por el Cambio. Además, definieron su postura con respecto a la campaña de vacunación contra el Covid-19.

El ex presidente Mauricio Macri se refirió a la crisis económica y lanzó una ironía, en referencia a las promesas de campaña que hizo el Frente de Todos antes de las elecciones: “Con el resultado de la realidad donde nos prometieron asado, no va a haber asado y posiblemente muchos se queden sin parrilla; prometieron llenar la heladera y eso no va a suceder, y muchos van a perder la heladera”.