Jair Bolsonaro amenaza con irse de la OMS

que le adeuda Brasil. “Les adelanto aquí: Estados Unidos abandonó la OMS y nosotros estudiamos hacerlo en un futuro. O la OMS trabaja sin sesgo ideológico o vamos a retirarnos también”, afirmó el primer mandatario sin detallar el tipo de comportamiento político o ideológico que le atribuye a la organización internacional.

Bolsonaro, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad del Covid-19, al que llegó a tratar como “gripecita”, se ha posicionado contra las recomendaciones de la OMS de que los países impongan cuarentenas u otras medidas de distanciamiento social para frenar el avance la pandemia.

También mostró sus diferencias de criterios con la Organización Mundial de la Salud en cuanto al uso de la cloroquina, una medicina antipalúdica con la que Brasil autorizó a tratar a todos los enfermos, incluso los menos graves, pese a que no es recomendada por la OMS y a que no existe comprobación científica de su eficacia. Además, la falta de sintonía se reflejó con sus ministros de salud: ya echó a dos por no coincidir sobre el tratamiento del coronavirus.

Mientras, Brasil es el segundo país más castigado del mundo por la pandemia, detrás de Estados Unidos, con unos 615 mil casos confirmados y más de 34 mil víctimas fatales.

35.026 Los muertos en Brasil por coronavirus

El gobierno quiere hacer un recuento de fallecidos: sostiene que es una cifra inflada.