Jalaf y Bonelli contaron sus sensaciones después del accidente en Rafaela

Por su parte, Bonelli coincido con la mirada del mendocino respecto a lo que paso. "Yo estoy bien, un poco dolorido con el pie enyesado por dos días. Mirándolo bien podría haber sido más grave. Matías se salvó de milagro. Tranquilamente podría haber pasado lo peor", manifestó.

En tanto, el entrerriano comentó el motivo que desencadenó el incidente. "En el auto se cortó el flexible trasero. El pedal de freno se fue al fondo, hizo tope con la jaula. Lo único que atiné fue doblar el volante para no agarrar de lleno a alguien. No lo pude evitar", comentó.

El oriundo de Mendoza señaló que no recuerda nada de la mecánica del accidente. “Me acuerdo que largué, hice la primera chicana, después todo el curvón. Me acuerdo que entré a la chicana dos y cuando recuperé la consciencia estaba mirando el techo de la ambulancia, no entendía dónde estaba. Quería saber que pasaba, fue una sensación realmente muy extraña y despertarme arriba de la ambulancia sin saber que había pasado es bastante feo”, expresó.

Por último, Jalaf fue contundente al decir que habrá que investigar lo sucedido en el Chevrolet del nacido en Concepción del Uruguay. “Hay que analizar porqué se quedó sin frenos, la verdad que no tienen que pasar esas cosas. Podría haber sido peor”, cerró.