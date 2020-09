programa”. Guillermo Pelado López Conductor “No la conozco a Connie, no sé que problema tendrá, nunca me levantaron un”. Guillermo Pelado López Conductor

Recogió el guante

En cuanto al ciclo, El Pelado dijo que va a tener algo del “resumen de la semana”. “Va a ir variando con secciones de los integrantes del programa. Habrá algunas entrevistas y un cierre musical con humor también”, explicó.

Horas atrás, Connie Ansaldi criticó a su colega y se quejó por las oportunidades que tuvo López. “¡Ocho programas chocó!”, sostuvo la ex panelista. Ante esos dichos, Guillermo le respondió: “Honestamente, jamás choqué un programa, ni me levantaron un programa, y los productos que realicé son totalmente dignos. Sinceramente, no recuerdo haber chocado ni que me hayan levantado ningún programa. Lo que sí recuerdo es que trabajo desde hace 20 años. Honestamente no la conozco a Connie, no sé que problema tendrá: algunas actitudes hablan más del que habla del que lo recibe. Me gané las oportunidades trabajando, con humildad, estoy orgulloso de que me sigan ofreciendo trabajo”.