“En esta instancia me da lo mismo cualquier rival. No hay que elegir. Al que venga le tenés que ganar. Es un mano a mano, lo que más me preocupa es mi equipo. Estoy tranquilo. Llegamos como yo quería”, afirmó.

El viernes 7 y el domingo 9 serán los dos primeros juegos en Junín. La serie luego vuelve a Plaza el miércoles 12 y, de ser necesario un cuarto, irá el viernes 14. Si para entonces sigue sin definición, el quinto cruce será en Junín (domingo 17).

“En Ciclista hay que cuidar al americano Jeffrey Fahnbulleh, que es el goleador (288 dobles, promedio de 8,2 por juego): un interno, grande, pesado”, señaló. “En el último partido -agregó- lo controlamos bien. Vamos a hacer muchas cosas en la tarea defensiva. La idea es ir variando los sistemas. Ellos corren bien la cancha. Llegaron a estar entre los cuatro primeros. Es un rival de cuidado, pero, como dije, en los playoffs cuenta cómo llega cada uno. Y nosotros estamos con un envión bárbaro ya que le ganamos al 1º, al 2º y al 3º (Deportivo Viedma, Estudiantes y Olimpo), que ya no lo son porque los bajamos nosotros. Y eso ayuda a creer en nuestra filosofía de juego”.

"Crecimos en la parte ofensiva y en juego de equipo. La venida de Dodson (Darnel) nos cambió. Es un jugador que tiene mucho gol en la mano”.Daniel Jaule. Elogió al americano, que se acopló rápido al sistema de juego.

0-2 está el balance de la temporada con Ciclista.

Esta temporada, Petrolero Argentino perdió las dos veces que jugó con los bonaerenses: 89 a 74 en el gimnasio General Mosconi y en la revancha por la mínima (71-70) en Junín, fallando dos tiros libres cuando faltaban cuatro segundos para el cierre del partido. “El resultado del primer juego no cuenta porque éramos otro equipo, otros extranjeros. El último es el que estuvo más acorde a la realidad”, dijo el entrenador Daniel Jaule.