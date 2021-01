Jenson Button vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Williams

Por su parte, el campeón 2009 con Brawn no ocultó su felicidad por volver a meterse de lleno en la categoría. "Hace más de 20 años Sir Frank Williams mostró fe en mí, por lo que estaré eternamente agradecido y estoy increíblemente emocionado de tener la oportunidad de volver y ayudar al equipo en su lucha una vez más por el éxito. Hay mucho trabajo por hacer, pero no tengo ninguna duda de que el futuro es increíblemente brillante para este fantástico equipo y no veo la hora de empezar", concluyó.