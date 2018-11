Jesuan Dotzel busca la gloria en el nombre del padre

"Judoka es un caballo que está muy bien. Llegó hace poco pero se aclimató rápido. Tiene mucha calidad y en los últimos trabajos nos dejó conformes”. Jesuan Dotzel El hijo del afamado cuidador tendrá el desafío de reemplazar a su padre

El Pellegrini es una carrera que les sienta bien a los Dotzel, ya que después de aquella victoria inaugural con Soy Rugbier su sumarían luego la de Fioca in The Rye (2014) y la de Storm Rosado (2016).

“Me siento respaldado por mi viejo”, dijo Jesuan ante el gran desafío. Con respecto a Judoka, afirmó: “Es un caballo que tiene mucha calidad. Si bien llegó hace poco, la aclimatación fue buena y le hicimos el mismo plan para adecuarse a esta pista que a Fioca in The Rye (Catcher in the Rye) y Storm Rosado (Storm Surge). La carrera es brava porque todos los que corren son muy buenos caballos, entre ellos Australis King, Tafareo y Areco Run. El Pellegrini es diferente a todas las carreras. Es único y es el premio que todos queremos ganar”, se ilusionó.

Como en el fútbol y esos equipos que compiten en dos frentes, los Dotzel estarán este domingo con los sueños compartidos en Santa Fe y Neuquén.

3 coronas suman los Dotzel en la historia

ariel dotzel logró la triple corona en diferentes años del Gran Premio Carlos Pellegrini con soy rugbier (1997); Fioca in The rye (2014) y storm rosado (2016).