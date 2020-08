Jey Mammon: "Me chupa un huevo"

En LAM, Ángel de Brito mostró una cámara oculta que realizó Andrea Taboada detrás de cámaras, en la que Mammon explicó muy enojado lo que sucedió.

“Está todo bien. Gente de teatro que no sepa diferenciar un personaje (por Estelita), ya medio jodido, viste”, arrancó explicando el artista. Sin embargo, a pesar de estar molesto, el participante aclaró: “Eso no me enoja, parece como que estoy enojado pero no estoy enojado. No la veo así ni en pedo. Pero no me gusta”. “Me vengo a divertir, tenía que explicarles que estaba divirtiéndome, osea. ‘Me estoy divirtiendo, no, no te estás divirtiendo’. Qué querés que te diga. Bueno, me chupa un huevo”, agregó picante.

Durísimo

En ese tono, luego el comediante ironizó contra uno de los integrantes del jurado y aprovechó para pegarle con humor a Pepito Cibrián. “Pepito no llegó ni al estudio del Cantando. Pásenle el Google Maps”, expresó tajante. Y segundos después volvió a cargar con todo. “No vine a divertir al jurado, vine a divertirme yo”, resaltó el comediante.

Finalizando, Andrea Taboada le preguntó a Jey cuál de los jurados era su preferido. Y “Estelita” remató con sarcasmo: “Es... este, cómo se llama. Flavio Mendoza”, haciendo referencia al coreógrafo que supo ser jurado en otros programas de Marcelo Tinelli.

Mica Viciconte se sumaría al “Cantando” 2020

El “Cantando” 2020 renovaría algunas de sus caras y por ese motivo, y por estrategia (para sumar puntos en el rating), Ángel de Brito adelantó que Mica Vicionte sería una de las nuevas participantes que tendría el reality.

Minutos después de dar la novedada de la ex Combate, el conductor de LAM le hizo un pedido especial a Marcelo Tinelli. “Ya que estás mirando, Marcelo, quiero a Gladys, la Bomba Tucumana, en el jurado. Si puede ser, por favor”, dijo el periodista, mientras la cantante estaba presente en el piso de su ciclo. “Vamos con esa, vamos con esa”, celebró Gladys.

Poniéndole todas las fichas a La Bomba, De Brito agregó: “No sé si se puede ser participante y jurado, pero si puede ser... Pero que haya alguien así que entienda”. La creadora de “La pollera amarilla” no se quedó atrás y especuló: “Además voy a dar las devoluciones siendo tan honesta”.

Yanina Latorre se metió en el pedido de su colega y dijo que para opinar “tiene que haber un jurado que ordene”. El periodista aprovechó el pedido de la invitada para llevar adelante una jugada arriesgada: “Que cante Tyago con Mica Viciconte y a vos te ponemos en el jurado”.

Yanina habló de mafias musicales en el reality

Yanina Latorre junto a Karina Iavícoli dieron datos de un miembro del jurado que lleva adelante una conducta reprochable. Ángel de Brito cuestionó el puntaje de Moria Casán y también se asombró con Pepe Cibrián, quien puso un diez. “Explique cómo puede poner ese diez”, lanzó el conductor del Cantando. “Porque es muy amigo del coach. Trabaja para él. Lo digo de verdad esto”, interrumpió Yanina. De Brito reflexionó: “Es la mafia de las comedias musicales”.

Yanina-latorre.png

“Viste la mafia de los coach de la que se queja Marcelo (Tinelli), vos tenés acá la mafia de las comedias musicales”, agregó la angelita y madre de Lola Latorre, una de las participantes del certamen.