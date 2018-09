Jimena Barón cruzó a Yanina Latorre

La actriz y la panelista aún no saldan cuentas pendientes.

Buenos Aires. Luego de que Yanina Latorre contara que la actriz se fue llorando de los estudios por el poco tiempo que le brindaron y por supuestas preguntas que le molestaron de su novio Rodrigo Romero, Barón fue contra la panelista de Los especialistas del show: “Yanina y yo nos tenemos que ir de copas urgente para charlar”, aseguró Barón. “Ella se enteró de una parte y armó el rumor jugoso para su programa”, agregó. Consultada sobre lo que podrían llegar a discutir, Jimena afirmó que no lo contaría nunca. “A mí no me gusta el que habla en el pasillo. Vení de frente, vieja”, disparó Jimena. Latorre recogió el guante y fue tajante: “Yo digo verdades que al famoso le molestan”. “Ella decía que yo armé su romance con Del Potro, ¿salieron o no?”, concluyó la panelista.