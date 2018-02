“El día que me separé se desbloqueó un universo paralelo. Fue al instante”, lanzó la cantante sobre las propuestas que le llegaron, y agregó que mientras estuvo en pareja con el tenista no la miraba “ni el verdulero”. “Lo han respetado a un punto que casi me indignó. Estuve con él un año y no me miraba ni el verdulero. Me podían tirotear, yo no iba a contar nada”, dijo con su clásico humor.

Haciendo referencia a sus nuevos candidatos, Barón reveló: “Hay uno que me gusta más que otros”. Y agregó que ella es “brava” estando soltera.

Sobre el final de la nota, Jimena contó que por el momento no quiere volver a estar en una relación ni mucho menos ponerse de novia.

Galán internacional

Buscando sumarse a la ola de argentinas que conquistaron galanes internacionales, como Luisana Lopilato (en pareja con Michael Bublé), Lucila Solá (de novia con Al Pacino), Soledad Fandiño (con René Pérez), Luciana Bozán (conquistó a Matt Damon), entre otras, Jimena intentó “levantarse” al actor español Jaime Lorente López (Denver en la popular serie La casa de papel), quien le dejó un pícaro “like” en una de sus fotos hot.

Sin embargo, su planes de conquista finalizaron cuando en los medios se viralizó el intercambio de “me gusta”, por lo que comentó: “Mi teléfono está enardecido, más que nunca. Mejor que nunca. Dejen de exponer mis tiroteos, cuando estoy soltera porque me espantan a la gente. Pongo un like. Dejen coger tranquila a la gente”, contó. ¿Llegará al corazón del famoso actor?.