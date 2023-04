Jimena La Torre reveló cómo le irá en el Amor a los argentinos en el 2023

“Los momentos para tener mayor conexión para amar un Aries se dan con las inteligencias de la mañana a través de la vitalidad explosiva de su planeta regente”, siguió.

Jimena La Torre 2.jpg

“Cuando comienza la relación, por lo general, “el conocerse” dura poco porque Aries quiere todo y ya. Cuando formaliza, no te vuelve a decir “te quiero” nunca más. ¿Pueden ser infieles? Y… si su deseo no se complace, seguramente. Como amantes son puro fuego porque van directo a lo que les gusta. No duran más de seis meses antes de que pasen a otro tipo de relación, salvo que la otra persona se lo permita. Como el fuego, se prende y se apaga rápidamente. No te recomiendo un Aries de amante”, reveló Jimena La Torre al hablar de cómo son los Aries en el amor.

“Los encuentros sexuales en lugares peligrosos o expuestos los estimulan increíblemente. La naturaleza inflama su pasión, por lo que disfrutan del amor al aire libre. Aries domina la cabeza, por eso, las caricias en esta zona, en el cuello, la nuca y la parte posterior de las orejas desatan la pasión desbordada de hombres y mujeres”, cerró.