Joaquín López: del inolvidable día de pesca al buceo con el primo famoso

“Me decían que era mano de vaca o, como se dice en Argentina, una rata, porque usaba piel de pollo para pescar”, contó entre risas Joaquín López. El neuquino, que está en Río de Janeiro entrenando para la selección brasileña de hockey sobre césped y para Río Hockey Club, en sus días libres aprovecha para relajarse en las paradisíacas playas de esa ciudad.

Y el pasado fin de semana se aventuró al mar para salir de pesca por primera vez con amigos. “Alquilamos un barco pesquero con capitán especializado y salimos a las 4 de la mañana desde la playa de Urcas, que es la que rodea el Pan de Azúcar, para luego pasar por playa Botafogo y llegar hasta Copacabana”, describió López, que el año pasado tuvo el privilegio de jugar para Brasil en los Juegos Olímpicos y luego representar a la selección neuquina.

“No tenía mucha idea, así que mis amigos me dijeron que me quede tranquilo que ellos llevaban el equipo de pesca”, señaló Joaquín, que se llevó una sorpresa cuando le dieron los elementos para la actividad.

“Creía que me iban a dar una caña como la que usaba con mi abuelo en Saladillo, pero me dieron un rollo de plástico, similar al tarrito que se usa allá. No sabía bien qué hacer pero me fue bien. Tiré cuatro anzuelos y saqué cuatro veces un pez corco”, recordó.

El pez corco es como el que algunos conocen como pez chancho. Sus amigos le dijeron que se llama así porque se come todo lo que le tiran. Por eso, decidió dejar de encarnar con camarones y pulpo porque consideró que “era muy cheto”.

“Teníamos pollo para un asado así que agarré la piel de una pata y se la tiré. Me cargaban porque con una sola carnada pesqué varias veces. Me decían que no quería gastar”, se sinceró el premiado con el Pehuén 2016.

Buceo con Leandro Marín

Otro de los lindos momentos que vivió Joaquín en vacaciones fue la visita de su primo Leandro Marín (jugador de Arsenal) con el que fueron a Isla Grande en Río. “Siempre tratamos de pasar algún verano juntos. Nos divertimos buceando aunque yo me agarré una otitis tremenda”, redondeó el pibe, que se hizo tiempo para el disfrute.