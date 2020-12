Jonatan Viale se despidió de A24: "Somos críticos de este Gobierno"

Para despedirse de la señal que lo vio crecer, Jonatan Viale se tomó unos minutos antes de El Pase en A24 con Eduardo Feinmann y expresó: "Hemos tomado la decisión, en conjunto, de ponerle puntos suspensivos a este hermoso proyecto que hacemos todos los días en A24. América, La Red, son mi casa, es mi familia. Yo acá me siento como en mi casa", arrancó diciendo el periodista. "Nos vamos, volvemos, nos volvemos a ir, volveremos de nuevo, ojalá, yo pienso eso", agregó.

Luego Viale continuó valorando el accionar de los accionistas y directores del Grupo América, Daniel Vila, Agustín Vila, Claudio Belocopitt, José Luis Manzano, Gabriel Hochbaum, "que la verdad siempre me dejaron decir lo que quise, siempre. Fuimos, somos críticos de este Gobierno. Fuimos, somos críticos de esta oposición, del sindicalismo. Hicimos las entrevistas que queríamos hacer, fuimos, vinimos, pero siempre hicimos lo que quisimos y eso vale un montón en Argentina. No hay que agradecerlo pero sí valorarlo".

eduardo-feinmann-y-jonatan-viale-se-van-ln.jpg

Siguiendo con los elogios para el grupo América, el periodista de 35 años deslizó: “El canal nos permite jugar sueltos. Por eso yo voy a extrañar mucho este hogar”. Luego hizo referencia a la gran audiencia que lo siguió: “Fue un año tremendo en materia de rating. Nos mandamos la parte un poco pero hemos liderado nuestra franja casi todos los días. Desde abril nos consolidamos y estoy muy contento por eso. Tuvimos gente que nos guió, ordenó, enseñó a ser mejores profesionales", enalteció.

"Por mi parte, eterno agradecimiento", siguió, además de referirse a su compañero, el periodista Lucas Morando, y al doctor Claudio Santamaría. Acto seguido, brindó su deseo para el 2021, luego de un 2020 infernal: "Suerte para el año que viene. Saquemos esta mufa terrible de este 2020 espantoso".

https://twitter.com/JonatanViale/status/1341920503137771521 Gracias por la generosidad y por ayudarme a crecer @juancruzavila



Gracias a mi compañero @morandolucas. Siempre es más fácil trabajar con amigos.



Gracias a mi fenomenal productor ejecutivo @PSCHNEIDER2010.



Gracias a la querida Luciana Luppo, tremenda productora periodística — Jonatan Viale (@JonatanViale) December 24, 2020

Minutos después, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann tuvieron su último pase en A24, el ya clásico momento entre los periodistas. "Doctor Eduardo Feinmann, ¿cómo le va? Edu querido", arrancó Jonatan Viale. "Último pase, se nos termina... Del año, por supuesto", agregó Viale. "Vamos a extrañar esta casa", dijo el periodista. "Sí, recién lo dije. Lo siento como un hogar, como una familia. Yo me crié acá de verdad, me crié acá en serio", completó Viale.

"Venía desde los cinco años a este estudio con mi viejo, Mauro Viale, chiquito, con los rulos. Es mi casa. Saludo a todos, son todos familia, ¡cómo no los voy a extrañar! Pero siempre se está volviendo", expresó Jonatan. "Pero bueno, la vida continúa", cerró Feinmann, a lo que Viale agregó: "También".

Más tarde, el periodista también se despidió del ciclo que condujo desde 2019 y de la emisora a través de su cuenta de Twitter.