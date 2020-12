Vicky Xipolitakis se cansó de Martitegui: "Nuestra relación se terminó, el amor no se mendiga"

A la hora de presentar su plato, al cual Vicky denominó “guiso llama-tivo”, porque estaba elaborado con carne de llama, no resultó particularmente atractivo para el paladar del jurado y por eso la crítica no se hizo esperar. “No entendí, pero está bien. Igual, nuestra relación se terminó, te lo quería decir”, se plantó Xipolitakis ante el estupor de su coequiper Sofía Pachano.

Embed

“Le quiero decir que ayer volví a mi casa y ya lo decidí. A mí no me gusta sufrir por amor porque el amor no se mendiga. Y la verdad es que yo nunca me arrastré entonces para mí el tren pasó y yo ya no espero nada de nadie. Tengo una fila de candidatos”, agregó la modelo en medio de una lluvia de aplausos que incluían a… ¡Martitegui!

vicky-xipolitakis-se-puso-una-remera-german-martitegui-un-corazon.jpeg

“Así que ahora voy a mirar para otro lado. Yo tengo códigos así que al Tano, por Donato De Santis, otro de los jurados de MasterChef, no lo voy a mirar… ¿estás soltero vos Damián? Me voy para lo dulce, lo salado para mí se terminó”, concluyó La Griega en referencia a la condición del último miembro del jurado, el pastelero de Damián Betular, y ante las risas generalizadas.

“Perdón a toda la gente que apostó al amor con esta pareja, pero yo ya no sé más que hacer”, dijo Vicky Xipolitakis en una entrevista posterior. De todas maneras, nada está perdido porque Germán le adelantó que quizá este 24 “baje por su chimenea”.