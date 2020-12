Iván de Pineda mostró a su perro gigante y es furor en las redes

Iván de Pineda acaba de brindar una entrevista para una importante revista especializada en famosos y mascotas y llamó la atención de sus fans por el gran tamaño del perro. “Este perro tiene sus orígenes en el siglo IV en los pueblos celtas de Irlanda. Es un can extremadamente cariñoso y de muy buen temperamento. Claramente no es ningún perro guardián”, contó el modelo sobre el origen de su raza Irish Wolfhound a la revista "Oh my dog".