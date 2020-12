Nacho Viale denunció un "ataque de una patota sindical" a Mirtha

unnamed.jpg

En medio de ese conflicto, una patota sindical con 30 autos se presentó el martes al edificio ubicado en Avenida del Libertador en el que reside Mirtha Legrand para hostigarla y presionarla. Según contó, para que se les permitiera el ingreso al departamento presentaron una fotocopia de un gremio que ni siquiera tiene personería gremial. “Llegaron y dijeron que eran del sindicato tal y querían entrar a la casa. Hablaban de hacer una inspección y mencionaban a un inspector verificador propio del sindicato, llamado Mario González”, relató Nacho Viale.

En la Argentina, la propiedad privada solo puede ser vulnerada con razones fundadas con una orden de allanamiento dictada por una autoridad judicial competente: “Acá no existe orden judicial, el sindicato no tiene personería gremial como para pedirla, no hay causa, no hay juzgado, no hay denuncia, no hay juez, no hay fiscal, no hay nada que esté dando lugar a esto. Esto es un acto de cuatro vándalos en una mesa, entre ellos la secretaria general de ese sindicato, Elba Andrea Aranda, que creo que tiene una relación sentimental con el ex secretario general, Luis D’Angelo”, declaró Viale.

Aranda es líder del Sindicato de Choferes Particulares, que hace unos meses había realizado un ataque similar a Susana Giménez. El propio Viale fue víctima de un incidente similar. Hace seis meses, la patota llegó a su productora para reclamarle una deuda por 4 millones de pesos. “Yo nunca tuve chofer, ando en moto y en monopatín, pero fui a mi sindicato que es el Satsaid y les pregunté a quién tenía que aportar. Ellos me explicaron que el convenio colectivo de trabajo del Satsaid incluye la figura del chofer y a partir de ahí no me molestaron más”, recordó.

En otro momento de la charla con Leuco, Viale expresó: “Yo le quiero sacar al tema los nombres de Mirtha Legrand o de Susana Giménez. ¡No puede ser que vivamos en un país donde cualquiera crea que puede entrar a tu casa! Dejémonos de joder. No podemos estar todo el día pensando en que te pueden pasar este tipo de cosas que están por fuera de la ley”.

Tras el enojo por la complicada situación que debió atravesar su abuela, Nacho Viale agradeció especialmente al secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien se interiorizó en el caso y envió a efectivos de la Policía para que intervinieran. “Esto me hace seguir pensando que vamos a seguir adelante con la grieta y en el medio caemos todos los boludos de turno. Yo pienso que la Argentina va a salir adelante cuando yo diga blanco, vos digas negro y terminemos aceptando que hay un gris. Empecemos a fortalecer instituciones, así no va, no va salir de la economía si las instituciones no están claras. No va. No va si existen senadores que están metidos en el Congreso para no presentarse en la justicia. No va, es un papelón. Eso no se puede hacer”, completó.