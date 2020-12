Jorge Rial: "No creo que haya sido un buen padre"

Jorge Rial no solo cuenta las peleas y los escándalos de los famosos, también los protagoniza. La conflictiva relación del conductor de Intrusos con Morena Rial suele ser noticia cada cierto tiempo, pero lo que no pasa casi nunca es que la figura de América hable en público de sus problemas familiares.

"Haciendo un balance no creo que haya sido un buen padre. No creo. A veces veo cosas y me digo 'podría haber hecho otras cosas, podría haber criado a mis hijas de otra manera'. Me hago responsable de algunas cosas que pasaron con Morena. Y bueno, es responsabilidad mía", reconoció Jorge Rial al aire en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich.

"Yo asumí la paternidad 100 por 100. La paternidad nada más, nunca hice de madre. Ese lugar es imposible, el hombre no puede ocupar ese lugar. No nos da la cabeza, no nos da el sentimiento. Nosotros somos más de delegar. A mí me tocó no delegar, hacerme cargo. No sé si lo hice bien. Yo todavía cargo con mucha culpa", se sinceró el papá de Rocío y Morena Rial.

Tras las significativas declaraciones de Jorge Rial, Lussich, quien también es panelista de Intrusos, le preguntó al presentador si sus hijas en algún momento le reprocharon algo de su crianza, a lo que él contestó: "No directamente, pero las peleas son reproches. Algunas injustas, exageradas. Pero los padres son los huesos donde vienen a afilar los dientes los hijos. En nosotros descargan, putean... es parte del proceso".