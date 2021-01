José Rioseco, muy crítico con la política de viviendas de Neuquén

El intendente de Cutral Co , José Rioseco, brindó ayer detalles a la prensa de las reuniones en Capital Federal en distintos Ministerios y Secretarías.

En primer lugar aclaró que no llegarán viviendas directamente a Cutral Co ya que las mismas se envían desde Nación al gobierno provincial, y es este último el encargado de distribuirlas en planes por el interior provincial. Fue tajante el intendente al opinar: “La administración de viviendas por la provincia siempre fue arbitraria. No existe un verdadero federalismo por parte del gobierno de la provincia”.