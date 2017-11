Josito, Milo y familia, campeones de la vida

“La copa no se la pudimos traer, porque la tenemos que llevar la carrera que viene, pero la próxima vez se la vamos a traer. Ya escuché que la quería”, dijo Di Palma, amigo de Francisco Troncoso, el tío del niño de dos años y medio.

“Desde el primer momento estoy al tanto de lo que están viviendo Milo y la familia. Hace bastante que somos amigos con Fran”. Luis José Di Palma Piloto del TC, Súper TC 2000 y Top Race

Josito, apenas supo del diagnóstico de la enfermedad de Milo, se sumó a la cruzada familiar en la que todos los varones se cortaban el pelo, para que el pequeño no se sintiera inhibido, y además prometió un podio para que lo viera por televisión. “La idea era subir en La Pampa al podio, no pudimos, pero gracias a Dios pudimos ganar ahora en Comodoro”, dijo el piloto, quien este fin de semana correrá en General Roca la penúltima fecha del Súper TC 2000.

Amistad de fierro

Mientras Milo juega a ser un piloto a bordo de un Mini Cooper rojo de juguete, Josito habla con LM Neuquén. “Se dio la posibilidad de venir unos días antes a la zona, no siempre se da, porque corro en tres categorías y muchas veces se complica por los diferentes compromisos. Hablamos con el amigo Fran y acá estamos”, contó, en medio de un clima de familiaridad y camaradería con Troncoso, con quien compartió categoría y su gente.

“Hace bastante que somos amigos. Justamente en una conferencia de prensa que vinimos, en el 2010 acá a Neuquén, por una carrera en Roca del TC 2000, nos tocó viajar juntos y desde ahí pegamos onda y nos hicimos amigos. Él no está corriendo ahora, pero la amistad sigue”, reveló Josito.

“La copa no se la pudimos traer porque la tenemos que llevar la carrera que viene, pero la próxima vez se la vamos a traer. Ya escuché que la quería”. Luis José Di Palma Piloto del TC, Súper TC 2000 y Top Race

Siempre al tanto

El piloto de Arrecifes siempre está en contacto con Francisco y desde el primer momento, a fines de septiembre, supo lo que ocurría a su pequeño fan. “Desde el primer momento estoy al tanto de lo que está viviendo Milo y la familia”, sostuvo Josito. Lo curioso es que el corredor con más finales ganadas este año en el TC se sumó voluntariamente a la iniciativa. Y lo contó con mucha picardía y con una cargada de por medio.

“Cuando Fran me mandó una foto en la que estaba pelado, le digo ‘¿qué te pasó?’. Imaginate que ya tenía poco pelo... Y esto lo vamos a decir: se hizo varios tratamientos para tener pelo, le robaron bastante plata, yo estuve presente”, cuenta y se ríe. Y sigue: “Lo vi pelado y dije ‘bueno, algo pasó’. Me contó la historia y me pareció que era bueno acompañarlo un poco, teniendo el mismo gesto. Ese mismo día, al rato, le mandé una foto mía pelado, así que bueno, hay que acostumbrarse un poco, porque estaba bastante blanca la pelada, pero ya creció un poquito”, sostuvo, con mucho humor.

Josito llegó a la ciudad de Plottier para visitar a Milo y acompañar a una familia que está unida y en pie de guerra para ganar la batalla. Un gran gesto, de un gran piloto.

Embed

“Él dice que también ganó la carrera”

Neuquén

Luciana sigue con la mirada a Milo, quien se sube al auto electrónico, da algunas vueltas por el patio –lo acompaña de cerca Bruno, su papá–, se saca fotos con mucha naturalidad y estaciona con precisión. Al rato, aborda el cuatriciclo y, sin que nadie se lo pida, busca el casco de seguridad antes de echar a andar. “Milo es… y eso que ahora está medio apagado, porque es tremendo”, cuenta su mamá, hermana del ex piloto Francisco Troncoso, amigo de Josito Di Palma.

“Hoy (por ayer) tuvo la última quimioterapia, terminó a las 12 y a las 2 de la tarde nos vinimos. Estuvimos internados desde el martes”, expresó Luciana.

Milo padece neuroblastoma, un tumor en la glándula suprarrenal, que se ubica por encima del riñón. “Empezamos el 23 de septiembre con todo, fue cuando nos enteramos de la enfermedad de Milo, fuimos a Buenos Aires, consultamos y volvimos, y nos quedamos en el San Lucas. Por ahora viene todo bien, el primer ciclo de quimio estuvo medio complicado, porque se le inflamó el intestino, le lastimó la garganta, el estómago... Tuvimos 17 días y el martes empezó el segundo ciclo, por ahora todo re bien”, cuenta con optimismo Luciana, quien destacó la labor de las profesionales del centro de salud: “Tenemos un grupo que nos acompaña terriblemente”.

“A Milo le gustan mucho los autos, el domingo miró las carreras con mi papá, vio que ganó Josito y le reclamó la copa, dice que ganó Josito y Milo, que él también ganó la carrera”, contó con orgullo.

Embed

“Queremos ganar o que sea el mejor resultado del año”

Este fin de semana, Josito Di Palma correrá la penúltima fecha del Súper TC 2000 en General Roca, con el objetivo de lograr ser competitivo con su Renault.

Neuquén

Este año, en suelo patagónico a Luis José Di Palma le fue bien. En Viedma, en el arranque del TC, fue poleman, en la fecha siguiente en Centenario ganó – “en pista, que siempre me ha tratado bien”- y en la penúltima fecha de la Copa de Oro en Comodoro Rivadavia regresó a lo más alto del podio. Este fin de semana volverá a correr en la región pero en el Súper TC 2000, categoría que le ha sido esquiva este año.

“No llego muy bien, la verdad que no está siendo un buen año. Obviamente esperamos lo mejor. Cada vez que uno viene a correr viene con la mentalidad ganadora, pero en este caso no tuvimos un año competitivo. Como siempre vamos a buscar un buen resultado, en lo posible ganar o, si no, que sea el mejor resultado del año. Ya para mí eso sería bueno”, confesó Di Palma, piloto de Renault.

2 Las carreras ganadas en suelo patagónico. En Centenario logró su primera final de la temporada en el TC y el domingo pasado ganó la tercera en Comodoro. La segunda fue en Concepción del Uruguay.

La definición del TC

Josito llegará a La Plata, escenario de la última fecha del TC, tercero en la Copa de Oro, a 30,5 puntos de Facundo Ardusso (Torino) y a 22,5 de Agustín Canapino (Chevrolet). “Está apretado con los dos de adelante, yo estoy un pasito más atrás. Pero me siento con buenas chances, el funcionamiento del auto en la última carrera fue muy bueno”, destacó el piloto de Torino, el más ganador de la temporada.

El de Arrecifes cree que con su buena performance en Comodoro Rivadavia les metió presión a los de adelante. “Estando en el lugar de Ardusso y Canapino, creo que les debe preocupar un poco que haya andado tan bien en Comodoro para ir a la definición, porque ahora van a tener que andar bien ellos. Dependemos un poco del funcionamiento de ellos, también de la suerte, en la cual no creo, pero todos esos factores van a influir para que podamos o no ser campeón”, afirmó.

Agustín Canapino, en la conferencia de hoy en Roca

General Roca

El Súper TC 2000 calienta motores en el Alto Valle. Este fin de semana se disputará una fecha que puede ser decisiva en la vecina ciudad. Y hoy, en las instalaciones de Sahiora SA (consecionaria anfitriona) de General Roca, en la Avenida Roca 673, se realizará la conferencia de prensa. La cita será a partir de las 20, como preámbulo de la decimoprimera fecha, que tendrá lugar en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca.

La conferencia contará con la presencia del piloto oficial del equipo YPF-Chevrolet, Agustín Canapino, actual campeón de la categoría a bordo de su Chevrolet Cruze, junto a miembros de su equipo, directivos y personal de Sahiora General Roca.

Hay grandes expectativas por una nueva fecha de esta categoría y el público de esta zona del país espera con ansias la carrera .

Cortitas y al pie

Las perlitas de una tarde inolvidable

Como en casa. El piloto que sueña con el título en el TC es recibido con todos los honores por la familia Troncoso cada vez que viene a Neuquén. Tal es así que Josito se hospeda en la casa de Fran, en Plottier.

A puro mate. Una tarde a puro sol y mate en la vivienda de los Troncoso en medio de la nota con LMN. Josito llegó alrededor de las 15 al aeropuerto, Fran fue a buscarlo y de allí, directo a casa a disfrutar del almuerzo. Luego, unos ricos verdes.

Lo conoce desde bebé. Josito conoció a Milo apenas nació, por lo que la amistad entre ambos no es nueva. El nene quería verlo y el ídolo ayer le dio una gran sorpresa al visitarlo en su propio hogar.