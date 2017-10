Milo tiene dos años y es sobrino de Francisco Troncoso, un piloto de la región que supo correr en TC 2000 para el equipo Toyota y entabló, en la actividad, gran amistad con quien este año ganó en Centenario. A través de Fran, Di Palma tomó conocimiento del drama del pequeño: padece un neuroblastoma, un tumor en la glándula suprarrenal, que se ubica arriba del riñón. A raíz de ello, el chiquito debe someterse a sesiones de quimioterapia, por lo que hubo que cortarle el cabello, idea que no le agradaba. Cuentan que no había forma de convencerlo y, para que no se sintiera solo, los varones de la familia decidieron raparse también.

“Vamos a hacer una cosa, yo ahora me voy a pelar. El fin de semana (por este), si gano en Toay, se la dedicamos a Milo, entonces cuando me vea en el podio me va a ver pelado y le vamos a decir que estamos en la onda”, fue el audio que le envió Josito a Troncoso contándole su brillante iniciativa y al cual tuvo acceso LM Neuquén. Le avisó que en diez minutos le enviaba la foto con su nuevo look.

“Josito me llama casi todos los días. Cuando me dijo eso pensé que estaba jodiendo. Pero cumplió”, reveló a este diario Troncoso, reconfortado con la actitud de su compinche con su sobrino.

El conmovedor gesto de Josito fue reflejado por el sitio especializado Carburando, y en el mundo tuerca se habla mucho de él, sobre todo en La Pampa, donde se está disputando una nueva fecha de la máxima categoría del automovilismo nacional.

“Me llamaron de ese programa porque Josito les contó. No fue para hacer prensa, es lo de menos”, expresó el tío del nene.

"Cuando Josito me dijo que se iba a pelar por Milo pensé que estaba jodiendo, pero a los diez minutos mandó la foto".Francisco Troncoso. Piloto neuquino, tío de Milo y amigo de Josito

Dedicatoria en su auto

La “obra” de Josito no quedó allí. En su auto inscribió una dedicatoria para el nene. “Fuerza Milo”, puede leerse en la parte delantera del Torino. Un crack en todo sentido.

El drama de una familia

Francisco se refirió a cómo empezó la pesadilla de un nene que es pura risa y derrocha facha y amor.

“Milo se había ido de vacaciones con los abuelos, se volvieron antes porque tenía fiebre, no le podían detectar qué tenía. Lo internaron en San Lucas (clínica pediátrica) y apareció lo del tumor. Se consultó en Buenos Aires en el Garranham, en el Italiano, pero como el procedimiento de la quimio era el mismo, se optó por hacerlo acá en Neuquén”, explica el piloto, muy querido en el ambiente por su don de buena gente. “La semana que viene, si Dios quiere, va a estar en la casa del barrio Progreso”, agrega Francisco. En el TC hay dos regionales (Camilo y Urcera). Este finde, la región hincha por ellos y... por Josito Di Palma. ¡Fuerza, Milo!.

Irregular inicio para los regionales en Toay, La Pampa

Mientras el neuquino Camilo Echevarría sufrió con el motor, el cipoleño José Manuel Urcera fue optimista tras la clasificación provisoria en Toay, donde este fin de semana se desarrollará la tercera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. El cipoleño se ubicó 16º.

“Terminamos la jornada con la sensación certera de que teníamos mucho más potencial, cosa que buscaremos ratificar el sábado (por hoy)”, dijo el piloto de Chevrolet. Gastón Mazzacane, también con la marca del moño, se quedó con la pole provisoria.

Manu salió a clasificar en el tercer grupo, junto al resto de los pilotos de la Copa de Oro, cuando faltaban dos minutos para finalizar se metió entre los cinco mejores, pero dieron de baja su tiempo y casi sobre la bandera tuvo que salir a buscar otra vuelta. Se ubicó 11º y luego, con la última tanda de pilotos, perdió cinco lugares. Como los antecedentes lo indican, en La Pampa, Chevrolet manda en las clasificaciones -aunque a Ford le ha ido mejor en las finales-, y ayer el podio lo invadieron las Chevy. Mazzacane marcó en su mejor vuelta 1m 14s 874, en la segunda ubicación se ubicó Santiago Mangoni a 0s 028 y tercero Agustín Canapino a 0s 039. En tanto, al neuquino Camilo Echevarría se lo rompió el motor y no llegó a clasificar. Hoy la actividad se pondrá en marcha a las 12 con el último entrenamiento y la clasificación definitiva irá a las 15.

Más que amigos, hermanos

Josito Di Palma y Francisco Troncoso se conocieron en las carreras y desde el 2010 que son íntimos amigos.

“Primero coincidimos en la Fórmula Renault y luego en el Súper TC 2000 corrimos juntos”, contó el piloto neuquino a LM Neuquén sobre cómo nació la relación.

Amigos son los amigos, en las buenas y en las malas.