Josito no se olvidó de Milo: ganó en Comodoro y le dedicó la victoria

La inobjetable y contundente victoria de ayer en Comodoro Rivadavia alimenta su sueño de lograr el título. Pero para Neuquén, Josito Di Palma ya es un campeón, del automovilismo pero sobre todo de la vida. Como contamos hace unas semanas, primero se rapó para que Milo, un nene neuquino que sufre una dura y cruel enfermedad, no se sintiera extraño con su nuevo look. ¿Cómo lo conoce? Es el sobrino de su íntimo amigo Francisco Troncoso, un ex piloto de TC 2000 nacido en estas tierras.